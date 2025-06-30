Актер признался, на какие его условия согласились создатели ленты.

Известный американский актер Вин Дизель рассказал, когда выйдет новая финальная часть легендарного фильма "Форсаж" и что будет в сюжете.

Об этом звезда криминального боевика заговорил на фестивале FuelFest в Лос-Анджелесе. Как пишет издание Variety, Дизель рассказал, что релиз ленты планируется на апрель 2027 года, хотя официального заявления создатели еще не делали. Актер также признался, что по сюжету события будут разворачиваться в Лос-Анджелесе, и там снова можно будет увидеть уличные гонки.

"Студия сказала мне: "Вин, пожалуйста, можно нам финал "Форсажа" в апреле 2027 года?". Я сказал: "Только при трех условиях! Первое - вернуть франшизу в Лос-Анджелес! Второе - вернуться к автомобильной культуре, к уличным гонкам. Третье - воссоединить Доминика и Брайана О'Коннора", - рассказал Вин.

Видео дня

Однако актер не стал вдаваться в подробности. Поэтому, как создатели ленты будут возвращать персонажа О'Коннера, которого сыграл покойный Пол Уокер, пока неизвестно.

К слову, предыдущий фильм франшизы "Форсаж" вышел в мае 2023 года. Он собрал за прокат более 700 миллионов долларов по всему миру, превысив вдвое бюджет ленты. Главные роли сыграли Вин Дизель, Алан Ричсон, Джейсон Момоа, Мишель Родригес, Рита Морено и Бри Ларсон.

Напомним, ранее было названо имя режиссера, который снимет новый фильм о Джеймсе Бонде.

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