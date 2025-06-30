Польша планирует нарастить производство в 5 раз за три года.

Польша планирует увеличить производство гаубичных боеприпасов в пять раз, поскольку стремится снизить зависимость от импортного оружия и защитить себя от российской угрозы на востоке. Об этом рассказал министр государственных активов польши Якуб Яворовский в интервью Financial Times.

Он рассказал изданию, что государственная оборонная компания PGZ "в ближайшие дни" получит 2,4 млрд злотых (663 млн долларов США) государственных средств для увеличения производства крупнокалиберных боеприпасов и устранения одного из самых острых дефицитов обороны Польши. Инвестиции направлены на увеличение годового производства группой 155-мм артиллерийских снарядов, которые используются для гаубиц стандарта НАТО, и 120-мм снарядов для танков.

Яворовский отметил, что война России в Украине показала, что "155-мм боеприпасы играют ключевую роль на современном поле боя и необходимы в больших количествах".

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В настоящее время PGZ производит около 30 тысяч крупнокалиберных снарядов в год, и ожидается, что благодаря финансированию эта цифра увеличится более чем в пять раз, до 150 000–180 000 в год в течение трех лет, при этом производство будет осуществляться в Польше, чтобы избежать зависимости от импортных комплектующих.

Яворовский сказал, что Grupa Azoty, крупнейшая химическая группа Польши, также запросила государственные деньги на расширение сектора боеприпасов путем производства ключевых материалов, таких как пороха и нитроцеллюлоза для взрывчатых веществ. Niewiadów, еще одна отечественная оборонная компания, также ищет государственное финансирование для производства 155-мм снарядов.

Угроза нападения России на НАТО

Ранее издание Politico писало, что приграничные страны Европы готовят свои больницы к войне с Россией. В частности Литва готовится к худшему сценарию: нападению на восточный фланг НАТО.

Кроме того, министерство культуры Польши готовит планы по передаче самых ценных произведений искусства страны за границу на случай российского вторжения.

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко рассказал, что уже через два-четыре года после того, как закончится война против нашей страны, Россия будет "технически" готова к тому, чтобы воевать против Европы.

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