Каленков подчеркнул, что металлургический сектор РФ является одним из крупнейших доноров российского бюджета после энергетики.

Введение полного запрета на импорт российских слябов, чугуна и железорудного сырья в Евросоюз позволит лишить экономику России от валютной выручки в объеме более 10 млрд евро. Это сумма, которую российские компании смогут получить от продажи сырья и стальных полуфабрикатов европейским клиентам в течение следующих нескольких лет, поскольку запрет на их поставки в ЕС отсрочен до 2028 года.

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков во время выступления на международной конференции Fair play в Киеве, которую организовал Офис президента. Участие в ней принимали президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, Министр иностранных дел Андрей Сибига, специальный посланник ЕС по вопросам выполнения санкций в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины Дэвид О'Саливан.

Каленков отметил, что металлургический сектор РФ является одним из крупнейших доноров российского бюджета после энергетики. Металлургия обеспечивает более 5% ВВП России и имеет мощный мультипликативный эффект - по имеющимся данным, одно место в металлургии обеспечивает 8,5 мест в смежных отраслях. Более того: предприятия российской металлургии производят специализированную сталь для военно-промышленного комплекса РФ, в частности трансформаторную, которая используется в производстве военной техники и ракет.

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"Трудно представить функционирующий ВПК РФ без успешно работающей металлургии. Поэтому санкционная политика в этой сфере очень важна", - подчеркнул он.

Он также напомнил, что в марте 2022 года Евросоюз, США и Великобритания начали вводить санкции против российской металлургии. Но Кремль избегает полного запрета благодаря отсрочкам и исключениям, которые пролоббировали отдельные страны-члены ЕС. В частности, из-за позиции Бельгии в 2022 году санкции не включали полный запрет на импорт российской стали, а из-за позиции Чехии в 2023 году разрешение на импорт слябов из РФ было продлено как минимум до 2028 года.

Ключевую роль в этом процессе играют именно филиалы российских металлургических компаний в Европе, поскольку именно они являются основными потребителями дешевых полуфабрикатов из РФ. Эти компании получают преимущество, экономя от 50 до 100 евро на тонне слябов, произведенных в РФ с использованием дешевого газа и электроэнергии. Это искажает конкурентный рынок ЕС, где многие компании уже сознательно отказались покупать российский чугун и слябы. К тому же, российские производители сознательно манипулируют информацией о возможности заменить полуфабрикаты из России на продукцию из любой другой страны.

"Мы столкнулись с тем, что правительства отдельных европейских стран принимают решение о необходимости отсрочки санкций на основе информации от российских лоббистов, которая не соответствует действительности", - отметил Каленков.

Он вспомнил, что в 2023 году они убедили чешское министерство экономики в технической невозможности сменить поставщика слябов, хотя это не было правдой.

"Мы можем совместно найти решение, чтобы компании в ЕС не становились заложниками российских олигархов. Это лежит не только в плоскости санкций, но и в плоскости торговой политики", - отметил Каленков, по мнению которого надо не только вводить санкции против российской стали, но и обращаться к механизмам торговой защиты, чтобы лишить РФ доступа к валютным поступлениям, которые поддерживают агрессию против Украины.

Ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что российские предприятия ГМК напрямую поддерживают ВПК агрессора, и призвал ЕС усилить санкции против металлургического комплекса РФ.