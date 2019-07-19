Благодаря постепенному отказу от сигарет для курения прибыль Philip Morris International превысила ожидания экспертов

Как сообщает CNBC, табачный гигант Philip Morris International превысил ожидаемые показатели прибыльности и доходности во втором квартале и увеличил свой прогноз на весь год, поскольку инновационные продукты компании набирают обороты, в реакцию на что цены на акции компании взлетели почти на 10%.

PMI продает сигареты Marlboro и другие бренды по всему миру. Табачный гигант задекларировал свое видение будущего без табачного дыма, которое компания планирует достичь благодаря инновационным бездымным продуктам, в частности ІQOS, который нагревает табак, а не сжигает его. Именно этот продукт стал драйвером прибыльности компании во втором квартале.

Объем продаж сигарет в II квартале сократился на 3,6%, а объем продаж хитстиков, которые используются в технологии нагрева табака, увеличился на 37%.

"У нас была стратегия в течение нескольких лет по трансформации компании для достижения будущего без табачного дыма, и мы все это время придерживаемся этой стратегии, что и дает результаты", - сказал главный финансовый директор Мартин Кинг в телефонном интервью.

PMI сообщила, что чистый доход во втором квартале составил $ 2,31 млрд., или 1,49 долл. на акцию, по сравнению с 2,19 млрд. долларов, или 1,41 долл. на акцию за аналогичный период прошлого года.

Прибыль от продуктов с пониженным риском, к которой относится ІQOS, составил 1,53 млрд. долл. Аналитики ожидали $ 1,24 млрд, по оценкам StreetAccount.

Philip Morris International является ведущей международной табачной компанией, которая осуществляет производство и продажу сигарет, бездымных продуктов и соответствующих электронных устройств и аксессуаров, других никотиновместительных продуктов. Компания нацелена на трансформацию табачной индустрии с целью создания будущего без табачного дыма благодаря новой категории продуктов со сниженным риском по сравнению с курением.

По состоянию на 31 марта 2019 года, по подсчетам ФМИ, примерно 7,3 миллиона совершеннолетних курильщиков по всему миру перестали курить и полностью переключились на продукты компании с технологией Heat-not-Burn («нагрев-не-горения»), которые сейчас доступны в продаже на 47 рынках под брендом IQOS.