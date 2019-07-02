Инвестиции всегда зависят от внутренней политики и мировой конъюнктуры - Михаил Жернов, партнер инвестиционной компании Millstone&Co

По словам Жернова, сегодня инвесторы не предпринимают никаких активных действий, так как ждут создания нового правительства, и, как следствие, формирования нового курса страны.

Иностранный бизнес ждет от нового президента Украины создания свободного рынка, работающего по четким и понятным правилам. Чем быстрее Украина сформирует власть и начнет активно работать с внешними партнерами, тем выше вероятность того, что она попадет на карту крупных стратегических инвестиций в ближайшее время. Об этом в своем интервью изданию Новое время заявил Михаил Жернов, партнер инвестиционной компании Millstone&Co.

По словам Жернова, сегодня инвесторы не предпринимают никаких активных действий, так как ждут создания нового правительства, и, как следствие, формирования нового курса страны.

«Инвестиции всегда зависят от внутренней политики и мировой конъюнктуры. Ситуация в Украине часто менялась, и при разных президентах были свои особенности. Многое изменила война. Лично я, как гражданин и как бизнесмен, благодарен предыдущей власти, что, несмотря на войну, захват территорий, сложное финансовое положение, они сумели удержать страну. Это важно, что Украина последние два года показывает рост. Сейчас инвесторы ждут от нового президента сигнала о том, куда страна идет дальше – или продолжает реформы, начатые предыдущей властью – это борьба с коррупцией, реформы в газовой отрасли, создание открытых рынков, стабилизация финансового положения, или же курс изменится, и будут новые правила игры», - подчеркнул спикер.

В то же время, по мнению инвестора, выбор у новой украинской власти невелик. Продолжение курса на евроинтеграцию и открытие рынков привлечет вложения, как минимум, в газовую сферу, электроэнергетику, агросектор и инфраструктурные проекты. А вот его изменение приведет к тому, что инвесторы уйдут, даже если потеряют уже вложенные средства.

Справка о компании:

Международная инвестиционная компания Millstone&Co представлена на рынке Европы с 2016 года. Компания профильно занимается слиянием и поглощением (M&A), инвестиционной деятельностью, управлением активами и привлечением финансирования. Головной офис находится в Польше, с 2018 года есть представительство в Украине. В портфеле Millstone&Co - успешные проекты на энергорынке, в частности, в газовой отрасли, а также в агросекторе, банковском сегменте и пр.