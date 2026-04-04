Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с Эрдоганом

В частности, лидеры планируют обсудить укрепление партнерства между Украиной и Турцией.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Зеленского, он собирается обсудить с Эрдоганом безопасность Европы и Ближнего Востока, пишет Le Monde.

"Президент прибыл в Стамбул для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Зеленский на своей странице в соцсети X подтвердил, что уже прибыл в Стамбул, где у него запланированы важные встречи.

"Подготовлены содержательные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы работаем над укреплением нашего партнерства, чтобы обеспечить реальную защиту жизни людей, укрепить стабильность и гарантировать безопасность как в нашей Европе, так и на Ближнем Востоке. Совместные усилия всегда приносят наилучшие результаты", - заявил президент Украины.

Администрация президента Турции на своей странице в соцсети X поделилась, что переговоры будут посвящены "двусторонним вопросам с Украиной, развитию ситуации в регионе и усилиям по достижению перемирия и долгосрочного урегулирования, в частности в рамках Стамбульского процесса".

Отмечается, что Зеленский также должен встретиться в Стамбуле с Варфоломеем I, главой Вселенского Константинопольского Патриархата и авторитетной фигурой в православном мире.

В издании напомнили, что встреча пройдет на следующий день после телефонного разговора между президентом Турции и российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе, при этом Москва обвинила Киев в нападениях на нефтяные танкеры и газовые объекты, связывающие Россию с Турцией.

