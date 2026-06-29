Один из главных импортеров СПГ в Европе призвал отложить запрет на газ из России

Испанская система импорта энергоносителей упрощает поставки российского газа по сравнению с некоторыми другими странами Европы.

Европейский Союз должен отложить запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), иначе рискует попасть в "чрезмерную зависимость" от США, сообщил глава испанского порта Бильбао Иван Хименес, пишет газета Financial Times.

Запрет, который затронет контракты на СПГ с 1 января 2027 года, стал результатом многолетних переговоров европейских политиков о полном отказе от российского ископаемого топлива в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Хотя основным источником газа для Испании остаются трубопроводы из Алжира, Россия обеспечила 27,8% испанских поставок газа в мае, что на 58,5% больше, чем год назад.

Видео дня

Как сообщила министр энергетики Испании Сара Аагесен Муньос, запрет следует ввести в соответствии с планом. По её словам, увеличение импорта "носит временный характер, и мы понимаем, что оно связано с логистическими операциями в условиях изменчивой и очень волатильной ценовой среды".

Большая часть российского экспорта газа в Европу в настоящее время поступает в виде СПГ, транспортируемого с месторождения "Ямал" компании "Новатэк" в Сибири. По данным Kpler, месторождение "Ямал" экспортировало 8,7 млн тонн СПГ за первые пять месяцев 2026 года. Бильбао был четвертым по популярности европейским направлением для этого топлива после бельгийского Зеебрюгге и французских портов Монтой и Дюнкерк. Часть СПГ, импортируемого через Испанию, Францию и Бельгию, поставляется клиентам за пределами этих стран, в частности немецкой компании Sefe.

Поставки из России составляли более трех четвертей газового импорта Бильбао в 2024 году, но сократились до 48% в 2025 году, согласно данным порта. Спад произошел после объявления о запрете и более широких усилий ЕС по диверсификации энергоснабжения, в частности в сторону США. Американский импорт составил 49% газовых поставок в Бильбао в 2025 году. Впрочем, в период с января по май этого года импорт российского газа вновь вырос, достигнув 59% от общего объема, тогда как доля США снизилась до 40%.

Хименес оказался одним из немногих представителей отрасли, которые публично критиковали запрет ЕС с момента его принятия. По его словам, существует неопределенность относительно того, будет ли эта мера полностью реализована.

"Я думаю, что сейчас не время отказываться от российского газа, потому что это может стать очень проблемным вопросом для Европейского Союза", – сказал он.

Импортеры, вероятно, будут пытаться завезти "как можно больше" газа до вступления запрета в силу, добавил Хименес. Он предположил, что президент США Дональд Трамп может продолжить давление на Евросоюз, чтобы сохранить запрет на российский газ, учитывая, что это увеличит американский экспорт в Европу.

Европа и российские энергоресурсы – последние новости

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после завершения войны в Украине Европа может вернуться к российским энергоресурсам и пересмотреть или отменить часть санкций против Кремля. Сама Венгрия и в дальнейшем планирует закупать российский газ и нефть, как и при премьерстве Виктора Орбана. Мадьяр объясняет такую позицию географическим положением страны и сложной экономической ситуацией.

В Германии возвращение к импорту дешевых российских энергоносителей активно поддерживает партия "Альтернатива для Германии" (AfD). Она объясняет это тем, что немецкие промышленные предприятия столкнулись с высокими ценами на энергоносители и усилением конкуренции со стороны Китая, что привело к сокращению рабочих мест.

Вас также могут заинтересовать новости: