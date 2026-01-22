Силы обороны атаковали 'любимый порт Путина': эксперт озвучил последствия

По словам Федорова, загорелось 4 резервуара с нефтепродуктами.

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтетерминалу российского морского порта Тамань, который находится в Краснодарском крае. Это вероятно, приведет к сокращению поставок российской нефти на экспорт. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров в интервь проекту The Breakfast Show.

"Его называют стратегическим объектом международного значения… Его посещал как минимум несколько раз Владимир Путин и порт ему понравился", – сказал эксперт.

На территории данного порта, добавил Федоров, находятся "серьезные нефтеналивные резервуары". Кроме того, Тамань - единственный морской порт Российской Федерации, через который транспортируется аммиак.

Видео дня

По данным аналитика, в результате удара ВСУ, загорелись 4 резервуара. В общей сложности, на территории порта находится порядка десяти (или более) таких хранилищ. В настоящее время, как утверждают местные власти, возгорание ликвидировано. По словам Федорова, восстановить резервуар, поврежденный или уничтоженный огнем, теоретически можно, но проще построить на его месте новый.

"Значит, пропускная мощность порта уменьшилась, наверное, процентов на 30-40, и как я понимаю, будет уменьшаться. Через этот порт проходило от 3 до 4% морского экспорта нефти... Можно прикинуть, вероятно, на 1% сократился морской экспорт нефти из России. Это, в общем, приличные суммы, на самом деле", – подчеркнул эксперт.

Как пояснил Федоров, атаки по российским портам – "вполне логичное развитие событий", поскольку РФ значительно зависит от морского экспорта нефти, нефтепродуктов (примерно 75%).

"Видимо, количество ракет, которые будут направлены против такого рода сооружений, возрастет потому, что Украина с помощью своих европейских союзников, налаживает их производство", – отметил аналитик.

Удар по "Таманьнефтегаз"

Напомним, Силы обороны неоднократно атаковали объекты на территории РФ, которые имеют отношение к обеспечению российских военных.

В частности, согласно сообщению Генерального штаба ВС Украины, в ночь на 22 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае, который задействован в обеспечении оккупационной армии России. По данным Генштаба, зафиксировано попадание в цель - произошли взрывы и пожар, размер нанесенного ущерба уточняется.

Вас также могут заинтересовать новости: