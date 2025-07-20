К некоторым знакам Зодиака луна будет особенно благосклонной.

Уже в ближайшее время произойдет важное астрологическое событие - новолуние. Оно принесет с собой много перемен и откроет окно возможностей для разных видов деятельности.

Мы узнали у астролога Ольги Ходаревой, когда новолуние в этом месяце и что от него ожидать.

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Новолуние в июле - когда будет и в чем особенность

По словам астролога, новолуние состоится 24 июля в 22:10 по киевскому времени в знаке Льва. Новолуние - это всегда начало нового цикла, оно закладывает тенденции к событиям, которые будут реализовываться следующие две недели.

"Знак Льва отвечает за лидерство, творчество, самовыражение, любовь, романтику, детей, публичность, проявление собственной индивидуальности. Новолуние в этом знаке Зодиака будет закладывать новый цикл в тех проектах, в которых людям нужно "сиять", показывать свою харизму, проявлять свои таланты, то есть обновить отношение к своему самовыражению", - отметила она.

Как добавила Ольга Ходарева, здесь будут делаться какие-то шаги на пути к публичности, уверенности, видимости. И для многих будут актуальны вопросы проявления своих талантов, более смелой демонстрации себя.

В целом это новолуние больше о развлечениях. Знак Льва связан с творчеством, играми, развлечениями, увлечениями, хобби, поэтому будет хотеться этим заниматься, а не чем-то таким суперструктурированным. Еще актуальной будет тема детей. Могут возникать вопросы планирования беременности, рождения или воспитания детей.

"И еще особенностью этого новолуния является то, что сама его точка будет делать напряженный аспект к Плутону. А Плутон может давать напряжение, вытягивать глубинные страхи, могут стоять вопросы контроля трансформаций. Это, в сочетании с энергией новолуния в знаке Льва, может провоцировать выход на поверхность каких-то старых психологических травм, связанных с потерей силы, отсутствием признания, могут быть какие-то ситуации, связанные с ревностью, с манипуляциями, возможна борьба за власть, особенно - в отношениях", - предупредила астролог.

В то ж время, говорит эксперт, могут произойти какие-то важные разговоры, которые будут выносить на поверхность скрытые конфликты, и нужно будет отстаивать свое достоинство. Возможно, придется работать над тем, чтобы освободиться от каких-то страхов, могут возникать вопросы психотерапии. То есть нужно будет как-то трансформировать свою личную силу - это будет актуально для многих. Человек может задавать себе вопрос, позволяет ли он себе быть настоящим, даже если это кому-то не нравится, создает ли ту жизнь, в которой раскрывает свои таланты, и занимается ли тем, что ему на самом деле нравится.

Что нужно делать на новолуние

По мнению Ольги Ходаревой, будет благоприятное время для посещения встреч или ивентов, где можно выступать, презентовать себя, свои проекты. Благоприятно заводить романтические знакомства тем, кто к этому открыт. Также можно начинать работать над творческим проектом, планировать свои выступления, публикации, вести блог.

Еще можно посвящать свое время помощи детям, поскольку в их жизни могут быть важные события. В это новолуние не желательно грустить, ссориться и пренебрегать просьбами детей.

Положительные тенденции, отмечает астролог, открываются для знаков огненной стихии, в первую очередь, для Львов, а также для Овнов и Стрельцов. Еще положительные тенденции будут ощутимы для Близнецов и Весов. А более напряженным период может быть для Тельцов, Скорпионов и Водолеев.

"Новолуние - благоприятное время для уборки дома. Можно также убирать территорию, убирать что-то старое и больное с огорода, какие-то ветки, готовить грядки, очищать от сорняков, вредителей, проверять систему полива. Хорошо поливать и подкармливать растения", - сказала эксперт.

Действия, связанные с семенами, например, посадку, лучше делать через день-два после новолуния. А в день самого новолуния планировать, что сажать и готовить к этому землю. Можно высаживать яркое, к примеру, яркие цветы, или то, что дает яркие плоды, подытожила Ходарева.

Также мы узнали, какой денежный ритуал нужно делать на новолуние и как загадывать желания.

Ритуалы и обряды на новолуние

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий рассказывал ранее УНИАН, как привлечь в свою жизнь финансовый успех. Ингредиенты для этого ритуала у большинства уже есть дома. Нужны лавровые листья и эфирное масло апельсина.

Выбираем три самых красивых, целых листа. Их смазываем маслом и кладем в места, где храним деньги - кошелек, сейф или ящик.

Теперь перейдем к тому, как загадывать желание на новолуние. По мнению таролога, нужно не просто загадывать, а провести строгую и глубокую рефлексию.

Нужно вслух сказать свое желание, а также озвучить все необходимые шаги. Важно проговорить все этапы: само желание, сколько денег на него нужно и как вы их можете получить. Только после этого можно отправлять свой запрос ко Вселенной.

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