Точные причины смерти не указываются.

Ушел из жизни известный американский актер и рестлер Халк Хоган, сообщает TMZ Sports.

Легенде рестлинга был 71 год. Точные причины смерти не указываются. Лишь отмечается, что у Халка остановилось сердце.

Как пишет издание. утром в четверг, 24 июля, медики прибыли в дом 71-летнего ветерана WWE в Клируотере, штат Флорида. По словам очевидцев, возле дома Хогана стояло несколько машин полиции и "скорой помощи". Его вынесли на носилках и увезли.

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Всего несколько недель назад сообщалось о том, что Хоган может быть "при смерти" в связи с осложнениями после операции на шее, которую он перенес в мае. Однако, его супруга Скай опровергала слухи, будто он находится в коме. Она заявляла, что его сердце "крепкое".

У Халка за годы было множество операций из-за травм, полученных на ринге. В одном из интервью он как-то признавался, что в его теле не осталось ни одной оригинальной части.

Халк Хоган - что важно знать

Именно Халк Хоган превратил профессиональный реслинг в семейное шоу. До его появления этот вид спорта был рассчитан на довольно ограниченную аудиторию. Однако его эффектная подача и театральность на ринге покорили и взрослых, и детей, подарив борьбе новую волну популярности.

После победы над Железным Шейхом в 1984 году и завоевания титула чемпиона мира в тяжеёлом весе, Хоган стал культурным символом, а "Халкамания" - настоящим феноменом, который не угас и по сей день.

В 1996 году он кардинально сменил амплуа: из любимца публики превратился в антагониста, основав группировку NWO (New World Order - "Новый мировой порядок") и выступая под псевдонимом Голливудский Халк Хоган. Это привлекло ещк больше внимания к реслингу.

За свою карьеру он провел множество знаковых бокв - например, с Дуэйном "Скалой" Джонсоном на WrestleMania X8 в 2002 году и с Андре Гигантом на WrestleMania 3. Яркими также были его поединки с Ультимативным Воином и Рэнди Сэвиджем.

В 2005 году Хоган был включкн в Зал славы WWE. Однако в 2015-м его исключили из-за скандала, связанного с расистскими заявлениями, попавшими на скрытую камеру во время интимной записи, опубликованной изданием Gawker. Хоган подал в суд и выиграл дело.

Позже, в 2020 году, он вновь оказался в Зале славы - уже как участник группировки NWO.

А в 2024 году он стал настоящей сенсацией Республиканского национального съезда, устроив запоминающееся шоу.

Помимо реслинга, Хоган добился успеха в кино. Его дебют состоялся в 1982 году в "Рокки III", где он сыграл Громовержца. Затем последовали фильмы "Без правил", "Коммандо из пригорода" и "Мистер Няня".

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