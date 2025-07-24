Например, многие женщины, особенно в первые месяцы после родов, "выпадают" из своего стиля, отметила специалист.

Каждый новый этап в жизни женщины - как новый сезон сериала, где главная героиня меняет не только сценарий, но и свой гардероб. Развод, рождение ребенка, переезд в новый город или страну - это не просто переломные моменты, а внутренние трансформации, которые очень четко отражаются во внешнем виде. О том, как именно меняется стиль женщины после важных событий в жизни, УНИАН рассказала стилист Галина Денисюк, которая уже более десяти лет помогает женщинам находить себя через одежду и собственный образ.

После развода. По словам Галины, после развода стиль женщины меняется наиболее кардинально:

"Она больше не "чья-то жена", а возвращается к себе - настоящей. Многие женщины после разрыва начинают носить то, что нравится именно им, а не то, что было "удобно для семьи" или соответствовало ожиданиям партнера. Это время ярких цветов, смелых решений, часто - смена прически или даже кардинальная смена имиджа".

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До развода - классические бежевые пальто, минимум макияжа, "удобные" вещи.

После - красная помада, косуха, джинсы-клеш, яркие аксессуары. Женщина как будто заявляет: "Я снова жива".

После рождения ребенка. Материнство - период глубокого сосредоточения на ребенке, но не стоит терять себя, подчеркнула стилист:

"Многие женщины, особенно в первые месяцы после родов, "выпадают" из своего стиля. Но когда приходит осознание, что счастливая мама - это не только ухоженный ребенок, но и ухоженная женщина, стиль начинает восстанавливаться. Он становится более функциональным, но с изюминкой. Появляется больше денима, натуральных тканей, но обязательно что-то "ее" - серьги, шарф, любимый аромат".

Вместо платьев - комбинезоны или трикотажные костюмы. Вместо каблуков - качественные кроссовки. Но при этом - всегда накрашенные брови или любимая красная сумка.

После переезда. Когда женщина меняет страну или даже просто город, ее гардероб часто сталкивается с культурным и климатическим вызовом, объяснила Денисюк:

"Переезд - это стресс. А гардероб становится инструментом адаптации. В Польше - много минимализма, в Италии - женственность и яркость, в Великобритании - шарфики, тренчи, индивидуальность. Главное - не копировать все вокруг, а интегрировать себя в новый контекст. Стиль должен быть о тебе, а не о "все здесь так одеваются".

Если в Украине женщина носила каблуки и пальто, то в Варшаве - удобные ботинки, базовые вещи в стиле COS, но с добавлением своей индивидуальности: крупные серьги, стильный берет, любимое худи из Украины. Главное - не бояться меняться вместе с собой

"Я всегда говорю: стиль - это не про моду, а про диалог с собой. Женщина меняется - и это прекрасно, ее стиль не должен оставаться в точке "до развода" или "до детей". Стиль - это энергия, которая либо подпитывает, либо истощает. И если вам в этом образе неудобно - значит, пора сменить не одежду, а себя в ней", - подытожила Галина Денисюк.

Напомним, ранее дизайнер дал 5 советов, как выглядеть стильно и дорого летом 2025-го.

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