Иран может помочь России с деньгами для войны против Украины

Цены на нефть могут подскочить до 90-100 долларов за баррель.

Угроза со стороны Ирана для танкеров, проходящих через Ормузский пролив, способствует значительному повышению мировых цен на нефть. Если стоимость "черного золота" и дальше будет расти, то это может привести к росту нефтегазовых доходов РФ в долгосрочной перспективе.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 2 марта отмечают, что цены на нефть марки Brent в понедельник достигали 82,37 доллара за баррель, по сравнению с 73 долларами на момент закрытия рынка 27 февраля. На момент написания отчета стоимость нефти марки Brent составляла около 78 долларов за баррель.

В отчете также указано, что сообщения об иранских ударах по нескольким нефтяным танкерам, связанным с США и Великобританией, а также угрозы Корпуса стражей исламской революции судам, проходящим через (Ормузский) пролив, привели к сокращению судоходства в Персидском заливе по меньшей мере на 33% по состоянию на 1 марта. Аналитики ожидают, что цены на нефть, вероятно, продолжат расти в ближайшие дни из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Видео дня

"Различные прогнозы предсказывают скачок цен до 90-100 долларов за баррель", - отмечается в отчете

ISW напоминает, что Россия использовала нефтегазовые доходы для финансирования войны против Украины. Но доходы от энергоносителей неуклонно снижались в течение 2025 года, и российские власти ожидают, что они продолжат падать в 2026-м.

"Стабильно высокие цены на нефть могут поддержать экономику России и позволить ей финансировать войну в Украине в среднесрочной перспективе. Однако маловероятно, что Иран сможет успешно и бессрочно блокировать Ормузский пролив достаточно долго, чтобы Россия получила долгосрочные выгоды от текущего роста цен на нефть", - подытожили аналитики.

Ситуация в Иране - последние новости

2 марта цены на нефть выросли из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе, через который транспортируется 20% мирового потребления нефти.

Позже Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Корпус стражей исламской революции сообщил, что Тегеран будет обстреливать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив.

Вас также могут заинтересовать новости: