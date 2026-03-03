Forbes раскрыл, какие три выгоды может получить Путин от войны на Ближнем Востоке

Речь идет не только о росте цен на нефть.

На первый взгляд может показаться, что США и Израиль станут основными странами, получающими преимущества в результате войны в Иране, тогда как РФ еще больше маргинализируется, однако на практике это не так. Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что РФ уже потеряла значительное влияние в регионе после падения режима Асада в Сирии. И падение Ирана может привести к тому, что Москва потеряет все свое влияние в регионе. Также это может привести к потерям инвестиций Кремля, включая многомиллиардный железнодорожный маршрут между Россией и Ираном, а также соглашение на 25 миллиардов долларов о строительстве четырех ядерных реакторов на юге Ирана.

Впрочем, пишут журналисты, Россия сейчас уже не зависит от Ирана. В частности, Тегеран стал бесценным для Москвы в начале ее полномасштабного вторжения в Украину, когда Иран передавал Shahed России. Однако с 2023 года РФ начала самостоятельно производить эти БПЛА. Также Иран консультировал Москву в вопросах обхода санкций на нефтяную инфраструктуру, однако сейчас Россия уже имеет собственные альтернативные сети сбыта.

Видео дня

Вместо этого журналисты отмечают три причины, по которым война между США и Ираном может быть выгодна Путину. И первая из них – это рост цен на нефть. Издание напоминает, что через Ормузский пролив проходит 20% мирового экспорта нефти и газа. И его закрытие может повлиять на цены на энергоносители. Что позволит Кремлю финансировать войну против Украины.

Вторая причина заключается в том, что Иран на фоне войны еще больше будет нуждаться в российском оружии. С 1979 года Москва импортирует треть от всех закупок оружия Ираном. И это может обеспечить ей дополнительный доход.

Третье преимущество от боевых действий для Москвы заключается в том, что США тратит на них значительные ресурсы, в частности критически важные боеприпасы, такие как перехватчики PAC-3 MSE для систем Patriot и ракеты APKWS, используемые для противодействия "Шахедам". И такое истощение подорвет способность США оказывать военную поддержку Украине, что также выгодно РФ.

"Хотя может показаться, что Россия больше теряет, чем выигрывает от нападения Трампа на Иран, Кремль нашел способы максимально использовать глобальную нестабильность. Вместо того чтобы оставаться в стороне, Москва может снова адаптироваться и подстраховаться, используя беспорядки для достижения своих более широких стратегических целей", – отмечает издание.

Последствия войны на Ближнем Востоке

Ранее о последствиях войны в Иране рассказал Владимир Зеленский. Он отметил, что в этом есть негативные моменты, связанные с расходованием ракет для ПВО. В то же время он заметил, что это имеет и преимущества, поскольку все поняли, что РФ не является гарантом безопасности.

В то же время президент отметил, что в результате войны на Ближнем Востоке пока неизвестно, состоятся ли мирные переговоры между Украиной, РФ и США в период с 5 по 8 марта в Абу-Даби. По его словам, пока никто эту встречу не отменял.

Вас также могут заинтересовать новости: