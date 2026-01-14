Свириденко пообещала киевлянам больше света: о каких сроках идет речь

В Киеве введут облегченные графики подачи электроэнергии потребителям уже с вечера четверга – при условии отсутствия новых атак на инфраструктуру. Об этом с трибуны парламента заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Мы пересматриваем объекты критической инфраструктуры с сопутствующей нагрузкой. Это дает нам возможность высвободить мощность до 1 гигаватта", – сообщила глава правительства.
Пока графики для киевлян остаются жесткими.
"У нас графики: 5 часов со светом и 5 часов без света. По правому берегу это Шевченковский, Подольский частично, Соломенский, Голосеевский, Печерский. Графики 3-4 часа со светом, 9-10 часов без света – в основном это левый берег: Днепровский, Дарницкий, Деснянский, частично Шевченковский район и Оболонский", – перечислила Свириденко.
Глава Кабмина не уточнила, насколько графики изменятся с четверга в случае отсутствия новых обстрелов. При этом она заверила, что никаких проблем с обеспечением столицы продуктами питания пока нет.
"Ритейл-сети работают. Они на генераторах и они работают. С продуктовыми сетями вопросов нет", – заявила Свириденко.
Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что с каждым новым ударом российских оккупантов по энергосистеме ее состояние ухудшается. Соответственно, улучшения ситуации с электроснабжением стоит ожидать не раньше конца зимы.
Председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, народный депутат Сергей Нагорняк считает, что полное восстановление энергосистемы Украины может занять год-полтора.