Свириденко пообещала киевлянам больше света: о каких сроках идет речь

Сейчас некоторые жители столицы отрезаны от электроснабжения почти на полсуток.

В Киеве введут облегченные графики подачи электроэнергии потребителям уже с вечера четверга – при условии отсутствия новых атак на инфраструктуру. Об этом с трибуны парламента заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Мы пересматриваем объекты критической инфраструктуры с сопутствующей нагрузкой. Это дает нам возможность высвободить мощность до 1 гигаватта", – сообщила глава правительства.

Пока графики для киевлян остаются жесткими.

Видео дня

"У нас графики: 5 часов со светом и 5 часов без света. По правому берегу это Шевченковский, Подольский частично, Соломенский, Голосеевский, Печерский. Графики 3-4 часа со светом, 9-10 часов без света – в основном это левый берег: Днепровский, Дарницкий, Деснянский, частично Шевченковский район и Оболонский", – перечислила Свириденко.

Глава Кабмина не уточнила, насколько графики изменятся с четверга в случае отсутствия новых обстрелов. При этом она заверила, что никаких проблем с обеспечением столицы продуктами питания пока нет.

"Ритейл-сети работают. Они на генераторах и они работают. С продуктовыми сетями вопросов нет", – заявила Свириденко.

Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что с каждым новым ударом российских оккупантов по энергосистеме ее состояние ухудшается. Соответственно, улучшения ситуации с электроснабжением стоит ожидать не раньше конца зимы.

Председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, народный депутат Сергей Нагорняк считает, что полное восстановление энергосистемы Украины может занять год-полтора.

Вас также могут заинтересовать новости: