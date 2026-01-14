В домах рвутся трубы, а ремонты – за счет собственников: эксперт раскрыл масштаб коммунальной катастрофы Киева

По словам эксперта, энергетическая инфраструктура столицы оказалась на грани устойчивости.

В январе 2026 года Россия существенно усилила обстрелы энергетической инфраструктуры Киева. В ночь на 9 января враг атаковал крупнейшие столичные теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, - оставив без тепла половину Киева. Особенно тяжелой ситуация оказалась на Левом берегу города.

В ночь на 13 января Россия повторно атаковала энергетику столицы, чем вновь погрузила киевлян в темноту и холод. Как отмечали энергетики, после последней атаки положение дел ухудшилось и для Правобережья Киева.

Как сообщают киевляне в соцсетях, в некоторых домах тепла и света нет уже пятый день подряд.

Из-за невозможности быстро восстановить отопление в части домов еще 9 января начали сливать воду из систем отопления. Но это сделали не все, и по сети начали распространяться жуткие фотографии порванных труб в домах.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев рассказал УНИАН о том, насколько массово по Киеву рвут трубы, кто должен финансировать эти ремонты, сколько выдержат старые дома без отопления, когда в домах киевлян наконец потеплеет, и сколько еще способна выдержать украинская энергосистема.

Появилась информация, что во многих домах в Киеве порвало трубы, поскольку из их систем не была слита вода. Есть ли у вас информация, насколько массово это явление? Сколько продлится в таком случае ремонт?

Произошло это потому, что есть дома 5-9 этажей, где теплоснабжающая компания, теплокоммунэнерго, поставляет теплоноситель и обеспечивает собственной насосной группой давление. В этих домах в первую очередь сливалась вода.

А есть дома выше 9 этажей, включая современные ЖК, где ответственность теплокоммунэнерго заканчивается на границе балансовой принадлежности. То есть, там за сеть, за насосную группу отвечает либо ОСМД, либо управляющая компания. И именно они принимают решение сливать или не сливать воду. По разным оценкам, от 300 до 650 таких домов есть.

И от этого можем смело сказать, что, в среднем, среди 500 домов по Киеву есть такие, которые не слили воду. Они пока что являются относительно "размороженными". Но все зависит от того, какими будут средние температуры. Если температура (в квартире, - УНИАН) будет опускаться ниже нуля, то, соответственно, будет замораживание.

Сейчас фотографии, которые распространяются, сделаны не в квартирах, а в местах общего пользования – это лестницы, подвалы, чердаки. Такого существенного охлаждения квартир пока нет по Киеву.

Есть проблемы, связанные с подачей теплоносителя. Можно говорить, что, в среднем, в 1000-1200 домах нет стабильного теплоснабжения. Это связано с тем, что продолжаются аварийные ремонты на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, которые подают теплоноситель в многоквартирную застройку.

Там, где произошли порывы труб, это могут починить местные сварщики, сантехники. Пока что критических ситуаций нет. Но за эту неделю Киев максимально приблизился к коммунальной и энергетической катастрофе – такого не было за весь период независимости Украины.

О каких сроках восстановления теплоснабжения мы можем говорить сейчас?

В принципе, за эту неделю максимально дадут теплоноситель, где только можно. Главное, чтобы дома были готовы его принять.

А если трубе конец, то восстановление может занять до месяца. И снова возникает вопрос – а кто будет закупать эти трубы? Жители за свой счет? Или управляющая компания? Или ОСМД?

Я сомневаюсь, что ОСМД будет брать на себя такую ответственность. Все будут, как всегда, бросать друг на друга кривые взгляды и обвинять: одни - городские власти, другие - центральные власти, а власти будут обвинять собственников жилья.

Но вся эта ситуация показывает, что мы оказались не готовы к таким существенным военным рискам.

А кто вообще должен финансировать эти ремонты?

На городскую инфраструктуру финансирование будет из резервного фонда – городского или государственного бюджета.

Другая проблема, что в домах, когда заканчивается предел балансовой принадлежности, если пострадавшая инфраструктура находится за домовым счетчиком, владельцы жилья будут сами вынуждены проводить эти ремонтные работы.

И никаких компенсаций не будет?

Возможно, будет срочно принята какая-то городская бюджетная программа – хотя бы по частичной компенсации. Или, например, предусмотрят предоставление расходных материалов со стороны городской администрации, а работы уже будут выполнять владельцы жилья. Это было бы логично в такой ситуации, поскольку средства в столице есть.

В Харькове так происходит, например, по замене окон. То есть городской совет финансирует тебе окна, а ты уже нанимаешь бригады, которые тебе их устанавливают.

Где заканчивается граница ответственности городских коммунальных служб за восстановление воды и тепла?

Грубо говоря, на входе в дом. Все остальное - это ответственность совладельцев жилья или управляющей компании.

Как украинская подземная инфраструктура реагирует на сильные морозы? Будут ли лопаться трубы и там?

Подземные коммуникации преимущественно укладываются глубже так называемой линии промерзания грунта – для Киева это 1,2 метра. Ниже – положительные температуры.

У нас происходят порывы - например, на Кловском спуске уже вторые сутки есть порыв теплосети. Но с температурой это никак не связано. Это происходит за счет того, что после обстрелов, после существенного повреждения теплокоммуникаций и подачи теплоносителя от котельных, от ТЭЦ-5,6 и Даринской ТЭЦ есть разбалансировка сети внутри тепловых районов и кварталов.

Как долго старая советская инфраструктура сможет выдерживать морозы без отопления? Что ждет хрущевки, сталинки, ведь они и так уже отстояли в два или три раза больше, чем закладывалось в эксплуатационные нормы?

Хрущевка – такая пятиэтажка: или панельная, или кирпичная – она за сутки превратится в холодильник. То есть там уже будут отрицательные температуры.

Если говорить о панельной 9-этажной застройке, это где-то полтора-два суток.

Дома сталинского типа имеют более толстые стены, они будут до 2-3 суток держать температурный режим.

Ну, а современные дома уже имеют высокий класс термогерметизации, они утеплены проектом и поэтому при среднесуточных минус 10 градусах по Цельсию они могут до 4-5 суток быть без отопления. У меня, например, современный дом, то не было почти 20 часов отопления и электричества – соответственно, температура опустилась только до 16 градусов за почти сутки.

Что происходит с канализационной системой многоэтажек во время сильных морозов и отключений электроэнергии? Есть ли риск полного паралича санузлов в таких условиях?

Там, где есть самотечная канализация (система водоотведения, в которой сточные воды движутся по трубам под действием силы тяжести, без использования насосов, - УНИАН) - главное обеспечить резервное электроснабжение городских канализационных насосных станций. В принципе, в Киеве больших проблем нет, там закуплены генераторы коммунальными предприятиями.

Но если мы будем говорить о жилых многоквартирных домах, - если закроют, грубо говоря, краны, то там при длительном отсутствии электроснабжения есть угроза подтопления подземных паркингов и подвальных помещений. Но квартиры, конечно, не затопит.

Условно говоря, первому этажу лучше переселиться?

Такой высокой угрозы нет, поскольку любые технические помещения конструктивно имеют окна, двери, и это будет естественным источником.

Но критической ситуации по канализации не будет. Все работает в штатном режиме, у них есть резервное питание. У нас большая проблема бывает летом, когда большие объемы, и не справляются сети.

Сколько времени город способен функционировать без стабильной работы канализации без рисков эпидемий?

Сейчас морозы. Все эти кишечные палочки не будут так распространяться. У нас в Киеве очень редко бывают аварийные сбросы с очистных сооружений, но в зимний период это не приведет к распространению заболеваний.

Сколько атак еще способна выдержать энергетическая и тепловая инфраструктура в Киеве?

Мы сейчас на грани критичности, на грани устойчивости. Метеорологи прогнозируют еще две недели существенных морозов, но, в принципе, если не будет существенных обстрелов и будут продолжаться восстановления теми темпами, которые есть, то к концу недели мы стабилизируемся по теплоснабжению. Морозы не позволят нам перейти к мягким графикам отключений света, но постепенно их жесткость будет уменьшаться. Но при условии, что не будет дальнейших обстрелов.

Хватает ли в Украине оборудования для ремонта энергообъектов?

Самое сложное - это трансформаторы. У нас есть определенный запас на территории Украины и за ее пределами. Но вместе с тем еще несколько существенных ударов по трансформаторному оборудованию могут привести к дефициту ремонтного запаса.

справка Станислав Игнатьев Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев — украинский ученый и эксперт в области энергоэффективности. Он является доктором технических наук, профессором и главой Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. Широкой общественности известен как эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего», где специализируется на вопросах энергетической безопасности и стратегиях развития отрасли. Получил образование в Харькове (ХНУ им. Каразина, Юридическая академия), а также учился за рубежом, в частности получил степень PhD в Дрезденском техническом университете (Германия). Игнатьев был основателем Харьковского энергетического кластера и возглавлял компанию Solar Generation, занимающуюся строительством солнечных электростанций.

