Будет ли эвакуация Киева из-за катастрофы в энергетике: эксперт дал ответ

Сейчас любые масштабные эвакуационные действия невозможны в принципе.

Вероятность эвакуации Киева из-за ситуации в энергетике ничтожно мала. Об этом в интервью УНИАН сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Если кого-то куда-то эвакуировать, то нужно понимать, куда. А ответа на этот вопрос нет. Поднимать и обсуждать этот вопрос могут только непрофессионалы, которые не понимают, что такое эвакуация", - говорит специалист.

Специалист напоминает, что в советское время эвакуация Припяти после Чернобыльской аварии заняла несколько суток.

"А это была эвакуация десятков тысяч людей. Сейчас любые такие масштабные действия невозможны в принципе... Куда перевозить людей и где их размещать? Нет таких возможностей", - говорит Рябцев.

Более конструктивным он считает недопущение таких событий, которые могут привести к появлению разговоров об эвакуации. Если говорить о конкретных действиях, то специалист советует делать ставку на генераторы. Эксперт добавил:

"В случае, если прогноз неутешителен относительно возвращения централизованного теплоснабжения в многоквартирный дом, то для таких домов устанавливается генератор, и он обеспечивает возможность электроотопления в этом самом доме".

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что уже с вечера четверга в Киеве могут быть введены облегченные графики подачи электроэнергии. Но это произойдет только при условии, что не будет новых атак на инфраструктуру.

Отметим, что в январе РФ усилила обстрелы энергетической инфраструктуры Киева.

Например, Россия атаковала столичные теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 - оставив без тепла половину Киева. Сейчас без отопления остаются около 400 многоэтажных домов столицы.

Напомним, что недавно при участии высших руководителей Украины были приняты три важных решения с целью улучшения ситуации с энергетикой в Киеве. В частности, будет создан штаб для координации ситуации в городе.

