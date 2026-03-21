ЕС призвал страны срочно наполнять газовые хранилища на фоне войны в Иране

Европе грозит новый газовый шок из-за войны на Ближнем Востоке.

Европейский Союз призвал страны-члены как можно скорее начать наполнение газовых хранилищ, чтобы избежать дефицита и резкого роста цен на энергоносители на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен в письме к правительствам подчеркнул, что затягивание с закачкой газа может привести к конкуренции за ресурсы уже летом.

"Мы являемся чистым импортером энергии, поэтому высокие и нестабильные мировые цены могут повлиять на наполнение хранилищ", – отметил он.

ЕС предлагает снизить целевой уровень наполнения хранилищ до 80%, разрешая:

отклонение до 10%;

дополнительные 5% – при неблагоприятной ситуации на рынке;

Страны должны выполнить эти требования до 1 декабря.

Решение принимается на фоне войны с Ираном, которая уже влияет на глобальные энергорынки. В частности, недавние атаки на газовую инфраструктуру Катара могут иметь долгосрочные последствия – ремонт мощностей может длиться до пяти лет.

Несмотря на относительно небольшую зависимость от газа с Ближнего Востока, Европа сталкивается с усилением конкуренции на мировом рынке и резким ростом цен.

Газ в Европе – последние новости

Напомним, Израиль и США нанесли удар по крупнейшему газовому месторождению в мире – Южному Парсу в Иране. Удар привел к остановке двух нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью около 100 миллионов кубометров в сутки.

В ответ Иран выпустил пять баллистических ракет по Катару, одна из которых нанесла удар по Рас-Лаффану – крупнейшему в мире заводу по производству сжиженного природного газа. Газ в Европе подорожал на 35% сразу после этих атак.

