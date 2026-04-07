Россия заявляет об огромном спросе на нефть на фоне энергетического кризиса, – Reuters

На фоне мирового энергетического кризиса, возникшего из-за войны на Ближнем Востоке, Кремль заявил о большом количестве запросов на российские энергоносители. Утверждается, что они поступают из разных уголков мира.

Агентство Reuters напоминает, что кризис разразился в тот момент, когда Европа была на пути к отказу от российских ресурсов, а сама Россия, похоже, была готова сократить добычу нефти на фоне украинских атак. Но ситуация изменилась.

"Теперь, когда мир уверенно вступил на путь довольно серьезного экономического и энергетического кризиса, который усугубляется с каждым днем, рынок и рыночные условия в сфере энергетики и энергетических ресурсов полностью изменились. Мы получаем огромное количество запросов на закупку наших энергоресурсов из альтернативных источников. Мы ведем переговоры и делаем это так, чтобы эта ситуация максимально соответствовала нашим интересам", – сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Видео дня

В материале отмечается, что Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. В день там добывают около 10 млн баррелей сырой нефти, и примерно половина сырья идет на экспорт. Кроме того, РФ обладает крупнейшими запасами природного газа в мире.

Однако на фоне украинских ударов по портам, трубопроводам и нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора России, возможно, придется сократить добычу. Атаки уменьшили экспортные возможности Москвы на 1 млн баррелей в день, а это пятая часть от общей мощности.

Куда Россия поставляет свою нефть

Желание приобрести российскую продукцию продемонстрировали Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Индонезия и Шри-Ланка. В прошлом месяце российская нефть Urals торговалась с премией от 5,00 до 8,00 долларов за баррель к цене нефти марки "Брент". Обычно российское сырье торгуется с дисконтом.

Помимо нефти, Россия также поставляет на восток сжиженный природный газ. Компания "Ямал СПГ" отправила в Китай первую партию газа с ноября прошлого года.

Энергетический кризис в мире

Война на Ближнем Востоке разогнала цены на нефть до самого высокого уровня за последние более 13 лет. Например, стоимость российской нефти марки Urals с отгрузкой в порту Приморск на Балтике достигла 116,05 доллара за баррель. А цена российской нефти марки Urals с поставкой в Индию уже на 6,1 доллара выше стоимости нефти марки Brent.

Евросоюз уже готовит меры на случай более серьезного энергетического кризиса. В частности, речь идет об инициативах по регулированию температуры в помещениях, поощрении удаленной работы или даже введении нормирования топлива и ограничения полетов.

Вас также могут заинтересовать новости: