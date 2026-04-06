Война в Иране может навсегда изменить глобальную энергетическую безопасность, - Bloomberg

Война США и Израиля против Ирана оказалась не просто гуманитарным кризисом, приведшим к гибели тысяч мирных жителей и вынужденному переселению миллионов людей. Как отмечает профессор Кембриджского университета Хелен Томпсон, боевые действия также могут ускорить более широкое геополитическое переформатирование в энергетике, что будет иметь последствия для потоков нефти, газа и судоходства из Персидского залива в Европу и Азию, передает Bloomberg.

По ее словам, даже если боевые действия закончатся, предположения, на которых десятилетиями базировались мировые рынки, в частности надежность транзитных маршрутов и легкость замещения нарушенных поставок, подверглись серьезному колебанию.

Томпсон подчеркнула, что наиболее заметные немедленные последствия могут ощущаться не только на рынках нефти, но и на рынках нефтепродуктов и сжиженного природного газа, особенно для стран, зависимых от экспорта из Персидского залива.

"Европа, и в частности Великобритания, выглядят уязвимыми из-за своей зависимости от импорта авиационного топлива, дизельного топлива и газа, тогда как азиатские экономики могут сохранить большую гибкость благодаря углю и диверсифицированным источникам поставок", - добавляют в Bloomberg.

Профессор считает, что результатом этого станет мир с более фрагментированными ценами, ограниченными поставками и повышенным экономическим риском.

Ранее СМИ сообщали, что США потеряли еще два самолета и два вертолета в Иране. Отмечается, что во время операции по спасению пилотов сбитого F-15 американские солдаты высадились в зоне поисковой операции и заняли круговую оборону. Но, когда пришло время покинуть район операции, американцы не смогли снова поднять в небо военно-транспортные самолеты, на которых они прилетели.

По информации СМИ, в миссии по спасению пилота были задействованы сотни спецназовцев и других военнослужащих, десятки военных самолетов, вертолетов, а также средства кибер-, космической и другой разведки.

В то же время один из журналистов заявил, что Трамп ожидает мирного соглашения с Ираном уже сегодня. По его словам, если соглашение не будет заключено, президент США планирует нанести новые масштабные удары по Ирану.

"Если Иран быстро не заключит соглашение, я рассматриваю возможность взорвать все и захватить нефть. Вы увидите удары по электростанциям и мостам по всей стране", - процитировал слова Трампа журналист.

Вас также могут заинтересовать новости: