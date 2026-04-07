Евросоюз готовится к энергетическому кризису из-за войны на Ближнем Востоке, – El Pais

На фоне опасений, что конфликт затянется, Европейская комиссия рассматривает возможность принятия определенных мер.

Европа готовится к энергетическому кризису и росту цен из-за войны США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на источники пишет El Pais.

Закрытие логистического пути, через который проходит 20% всех поставок нефти и газа, а также атаки на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива вызывают колебания на энергетических рынках. На фоне опасений, что конфликт затянется, Европейская Комиссия рассматривает введение определенных мер.

В материале говорится, что речь идет о таких решениях, как инициативы по регулированию температуры в помещениях, поощрение удаленной работы или даже введение нормирования топлива и ограничения полетов. Также могут быть установлены ценовые ограничения, как это было сделано с газом в 2022 году, или возобновлены совместные закупки.

Видео дня

В Италии компания Air BP Italia уже предупредила четыре аэропорта о том, что они могут столкнуться с ограничениями в поставках авиационного топлива на фоне дефицита. Приоритет будет отдаваться медицинским и государственным рейсам, а также рейсам продолжительностью более трех часов.

Другие страны также ввели чрезвычайные меры. Так, Словения ограничила закупку топлива из-за его дефицита на заправках: 50 литров в день для частных автомобилей и 200 литров для предприятий и фермеров.

"Европейская комиссия уверяет, что на данный момент риска для поставок нет, в отличие от ситуации, когда Европа пыталась избавиться от российского газа. Однако рынки ощущают (и это может усилиться) влияние роста цены на баррель нефти марки Brent, что привело к подорожанию газа в Европе примерно на 70% и нефти – на 60%", – говорится в материале.

По оценкам властей ЕС, с начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля счета блока за импорт ископаемого топлива выросли на 14 млрд евро.

Европа готовит меры по противодействию кризису: что предлагают

Брюссель уже дорабатывает комплекс мер по противодействию возможному кризису. Собеседники издания отмечают, что это будет комплекс инициатив, основанный на чрезвычайных мерах, которые были введены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее европейский комиссар Дан Йоргенсен предложил ряд краткосрочных инициатив для поощрения экономии топлива и сдерживания потребления энергоресурсов. Он опирался на рекомендации Международного энергетического агентства: снизить ограничения скорости как минимум на 10 километров в час, поощрять пользование общественным транспортом, способствовать дистанционной работе или развивать высокоскоростные поезда и ночные железнодорожные перевозки вместо авиарейсов.

Однако неопределенность в отношении войны на Ближнем Востоке чрезвычайно велика. По словам Йоргенсена, даже если мир в регионе наступит завтра, страны не вернутся к нормальной жизни в ближайшем будущем.

Более того, последствия войны в Иране и связанное с ней закрытие Ормузского пролива сказываются не только на энергетике, пишет автор.

"Уже сейчас существует серьезная обеспокоенность по поводу их влияния на поставки удобрений, что может сказаться на урожаях и привести к глобальному продовольственному кризису. По мнению экспертов, это также может повлиять на поставки лекарств", – резюмирует издание.

Война на Ближнем Востоке – влияние на энергетические рынки

Издание Bloomberg пишет, что конфликт в ближневосточном регионе может навсегда изменить глобальную энергетическую безопасность. Последствия могут ощущаться не только на нефтяных рынках. Европа, и в частности Великобритания, выглядят уязвимыми из-за своей зависимости от импорта авиационного топлива, дизеля и газа.

Ранее в Евросоюзе предложили ввести новый налог из-за скачка цен на топливо. Для смягчения последствий для потребителей ряд стран призывают ввести общеевропейский налог на сверхприбыль энергетических компаний.

