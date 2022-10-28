С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом.

НЭК "Укрэнерго" отменило экстренные отключения света в Киевской области, которые были введены 27 октября.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети.

"ДТЭК Киевские региональные электросети вернул свет потребителям в Киеве, к которым применялись экстренные отключения света по распоряжению НЭК Укрэнерго 27 октября. С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом. Ситуация в энергосистеме напряженная. Просим всех клиентов поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте. Для этого потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров", - говорится в сообщении.

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Также в компании советуют правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения, чтобы предотвратить одновременный значительный рост нагрузки и аварии на электросетях.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября Россия начала атаки на ряд областей Украины. Зафиксированы массовые попадания в объекты критической инфраструктуры.

Во всех областях Украины начали отключать свет.

Только 10 октября 2022 года из-за вражеских обстрелов повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

17 октября было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты.

18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечение на левом берегу Киева.

Обстрелы объектов критической инфраструктуры продолжаются. 27 октября В Киеве и области ужесточили графики отключения света.

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