У этих знаков Зодиака вот-вот подойдет к концу жесткая 'черная полоса': кто они

С 4 января 2026 года три знака Зодиака начинают период глубинного эмоционального восстановления. Вхождение Луны в знак Льва объединяет осознанное восприятие своих эмоций и мудрое принятие решений. Этот транзит помогает укрепить самоуважение, проявить смелость и выразить себя искренне, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Энергия Луны поддерживает выборы, которые соответствуют вашим личным истинам. Для этих знаков астрологии воскресенье станет временем, когда легко слушать свои внутренние сигналы, которые обычно остаются незамеченными. Решения, принятые под этим влиянием, способствуют исцелению и уважению собственных эмоциональных потребностей, а также учитывают возможные последствия в будущем.

Во время Луны в Льве мы тщательно анализируем варианты. Мы видим суть событий и обладаем мудростью, чтобы не спешить. Наши решения становятся обдуманными, ведь мы рассматриваем все возможности и выбираем оптимальный путь.

Дева

Для Девы 4 января главным является доверие своим инстинктам, а не чрезмерный анализ. Это не импульсивный порыв, но достаточно, чтобы чувствовать уверенность в своих действиях.

Луна в Льве подсказывает прислушиваться к внутреннему голосу, который точно знает, что лучше для вас. Вы осознаете свою правду и действуете в соответствии с ней.

Возможно, вы решите отказаться от обязанностей, которые больше не приносят пользы. И это будет правильным шагом. Так вы вступаете в новую эру исцеления: вы уважаете свои границы и не пытаетесь достичь невозможного. Вы выбираете идти своим путём, Дева, и это приносит спокойствие и уверенность.

Скорпион

Для Скорпионов 4 января важным становится установление эмоциональных границ. Вхождение Луны в Лев показывает, где вы отдавали слишком много тем людям и делам, которые не приносят радости.

Вы можете быть рядом с другими, даже если доверие к ним ограничено. Но сейчас Луна в Льве призывает сосредоточиться на том, что действительно делает вас счастливыми. Чрезмерная отдача начинает истощать, и пришло время это изменить.

Вы вступаете в новую эру исцеления, научившись говорить "нет" негативным влияниям, с которыми вы привыкли мириться. Когда вы определяете, кто и что заслуживает вашей энергии, всё остальное автоматически отходит на второй план.

Рыбы

Рыбы начинают новую эру исцеления, удовлетворяя свои эмоциональные потребности без чувства вины. Вам не нужно оправдываться за то, что вы выбираете личное пространство и заботу о себе. Луна в Льве вдохновляет на действия, направленные на поддержание благополучия, а не на жертву ради других.

Пришло время уделить внимание вещам, которые делают вас самими собой, Рыбы. Не нужно постоянно тревожиться о счастье и комфорте других. Это может означать установку границ, умение говорить "нет" или предпочтение отдыха перед обязательствами. Главная цель – поступать так, чтобы это отражало самоуважение. Прислушиваясь к сердцу, вы идёте по пути более здорового и гармоничного развития.

