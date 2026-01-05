Как писать сильно и без 'воды': 6 правил автора '1984' которые работают спустя 80 лет

Его знаменитые шесть правил остаются "библией" для копирайтеров, редакторов и журналистов спустя 80 лет.

Писатель Джордж Оруэлл наиболее известен своими книгами "1984" и "Скотный двор". Он был плодовитым автором, известным своими политическими романами и эссе. Его жизнь оборвалась в 1950 году – он скончался в возрасте всего 46 лет после борьбы с запущенным туберкулезом.

Но за эти недолгие годы его творчество вдохновило миллионы читателей по всему миру. В 1946 году Оруэлл поделился своими принципами письма в эссе "Политика и английский язык", пишет Upworthy.

По словам профессора права Университета Миссури Дугласа Э. Абрамса, это эссе содержит глубокие размышления Оруэлла о писательском мастерстве. В своей работе "Шесть лекарств Оруэлла от плохого письма" Абрамс отмечает: для Оруэлла "хороший текст зависит от здравой грамматики, орфографии, стиля и синтаксиса, но он также зависит от готовности смягчать или нарушать "правила", когда это целесообразно".

Видео дня

Оруэлл писал: "Английский язык находится в плохом состоянии". Он утверждал, что "деградировавшая" проза характеризуется "злоупотреблениями", "небрежностью" и "безжизненным, подражательным стилем", почти лишенным "свежего, живого, самобытного оборота речи". По его словам, "тенденция к отказу от конкретики" сделала тексты "унылыми", "уродливыми" и "неточными".

"Расплывчатость и полная некомпетентность являются наиболее заметными характеристиками современной английской прозы", – подчеркнул Оруэлл. Специально для того, чтобы помочь другим писать ясно и кратко, писатель выделил шесть правил, которых придерживался сам.

"Это последнее усилие ума отсекает все заезженные или смешанные образы, все готовые фразы, ненужные повторы и вообще всякое надувательство и расплывчатость. Но часто можно сомневаться в эффекте слова или фразы, и тогда нужны правила, на которые можно положиться, когда инстинкт подводит. Думаю, следующие правила покроют большинство случаев", – писал автор.

Шесть правил письма Джорджа Оруэлла

Никогда не используйте метафору, сравнение или другой троп, которые вы привыкли видеть в печати. Никогда не используйте длинное слово, если можно обойтись коротким. Если слово можно выбросить – всегда выбрасывайте его. Никогда не используйте пассивный залог, если можно использовать активный. Никогда не используйте иностранную фразу, научный термин или жаргонизм, если можете подобрать эквивалент в повседневном языке. Лучше нарушить любое из этих правил, чем написать нечто откровенно варварское.

Хотя советы Оруэлла датируются 1946 годом, современные авторы до сих пор благодарят его за то, что они помогают им писать лучше. Копирайтеры отмечают, что советы Оруэлла удивительно поучительны, когда речь идет о ясности изложения.

Кто-то подчеркивает, что соблюдение первых двух правил полностью меняет стиль письма в лучшую сторону.

Ранее УНИАН сообщал про 5 вещей, которые нужно сделать утром, чтобы чувствовать себя счастливее весь день.

Вас также могут заинтересовать новости: