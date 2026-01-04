Как укрепить отношения: вещь №1, которую счастливые пары делают в начале года

Психолог дала полезные советы.

Успешные пары используют праздники как возможность укрепить свои отношения, создавая новые традиции. Они также воспринимают Новый год как шанс стать ближе друг к другу и обсудить то, что для них важно. Об этом рассказала психолог и эксперт по отношениям Сабрина Романофф, передает CNBC.

"Новый год - это время, когда мы подводим личные итоги. Что мы хотим для будущего и как в это будущее вписывается наш партнёр", - заявила специалист.

Она добавила, что вещь №1, которую делают успешные пары для сохранения крепких отношений в новом году, - это определенная беседа, разговор о прошлом и будущем вместе.

По словам эксперта, для пар все сводится к одному разговору, первая часть которого посвящена анализу прошедшего года и размышлениям о том, что в отношениях сработало.

Романофф посоветовала обращать внимание на моменты глубокой близости:

"Были ли вы уязвимы друг перед другом? Выражали ли что-то действительно страшное, что, возможно, раньше не говорили никому?" Успешные пары думают о том, как им удалось укрепить связь, и делятся этим друг с другом".

Вторая часть данной беседы, как отметила психолог, касается планов на будущее и того, как они могут улучшать отношения в следующем году. По ее словам, успешные пары делают это, преподнося изменения не как критику, а как способ укрепить отношения. Романофф рекомендовала начинать с признания:

"Мне нравится, когда ты делаешь это" или "Я чувствую наибольшую близость к тебе, когда ты делаешь вот так". В итоге речь идёт о том, что каждый партнёр говорит: "Вот как я хочу, чтобы нам было хорошо вместе".

