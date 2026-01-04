У Трампа уже есть 'вице-король Венесуэлы' на замену Мадуро, - The Washington Post

По данным инсайдеров, в администрации Трампа есть человек, который хотел свергнуть режим Мадуро едва ли не больше всех.

Вашингтон недвусмысленно заявил о намерении "руководить" Венесуэлой на период трансформации политического режима в этой стране. Вероятно, фактическим руководителем Венесуэлы станет государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники среди американских чиновников.

По словам источников, именно глава Государственного департамента, который имеет кубинские корни и ненавидит коммунистические режимы Кубы и Венесуэлы, сыграл ключевую роль в организации спецоперации по устранению Николаса Мадуро.

"Рубио и президент тесно сотрудничают над этим", и они вдвоем "действительно руководили этим", - сказал один человек, близкий к администрации Трампа, который знает Рубио много лет.

Теперь ему же предстоит сформировать новое правительство Венесуэлы и разобраться с ее нефтяными активами.

"Задача, стоящая перед ним, потрясающая", - сказал один неназванный высокопоставленный чиновник.

Свободное владение испанским языком, а также знакомство с латиноамериканскими лидерами и в частности венесуэльской оппозицией делают кандидатуру Рубио оптимальной для трансформации Венесуэлы.

Кроме того, перед Рубио также стоит задача восстановить доверие к Белому дому в Конгрессе США, где, мягко говоря, были не в восторге от военной операции, на которую парламент не давал согласия.

После операции в Венесуэле Рубио в общении с журналистами прозрачно намекнул, что коммунистический режим на Кубе, откуда когда-то сбежали его родители, тоже может потенциально стать целью новой военной операции США. И даже если пока приготовлений к этому не видно, давление на Кубу будет усилено именно путем разрыва ее до сих пор прочных связей с Венесуэлой.

"Я считаю, что одно из первых требований, которое мы как Соединенные Штаты имеем к тому, кто руководит делами в Венесуэле, заключается в том, чтобы любая поддержка Кубы должна прекратиться, потому что это дестабилизирует этот режим и приведет к лучшему результату", - сказал Кевин Уитакер, который занимал должность посла США в Колумбии во времена первой администрации Трампа.

По мнению аналитиков, "управление" Венесуэлой вряд ли будет похожим на американскую военную администрацию в Ираке или Афганистане, потому что для этого понадобилось бы отправить тысячи американских чиновников и десятки тысяч солдат непосредственно в Венесуэлу. Трамп, очевидно, хочет избежать этого.

Бывший сотрудник Сената, который поддерживает связь с Рубио, сказал, что, вероятно, Белый дом просто будет передавать Каракасу список требований, чтобы местные власти уже сами внедряли эти решения.

"Мы скажем им: "Эй, вот что вы должны сделать, чтобы не было еще одной атаки. Именно так [Трамп] видит управление страной", - сказал чиновник.

По словам аналитиков, в администрации Трампа надеются, что операция по похищению Мадуро достаточно напугала венесуэльские элиты, чтобы они стали послушными.

Как писал УНИАН, молниеносная операция США по захвату Николаса Мадуро означает для России и Китая потерю ключевого союзника в Латинской Америке, но также это может иметь для них стратегические выгоды. Силовое вторжение США на территорию суверенного государства вызвало глобальное возмущение, в том числе в Латинской Америке.

Москва и Пекин могут воспользоваться этим недовольством для более глубокого проникновения в регион и для оправдания своих агрессивных действий в других частях мира.

