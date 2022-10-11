Граждан предупредили о перебоях со светом.

Русские войска во вторник утром нанесли удар по Львовской области.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Предварительно: удар по объекту энергетики во Львовской области. Оставайтесь в укрытиях! Не распространяйте фото, видео и слухов", - написал он. Видео дня

ОБНОВЛЕНО 12:30. Козицкий уточнил о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших пока не поступала. Граждан предупредили о перебоях со светом.

Мэр Львова Андрей Садовый в свою очередь добавил, что один из прилетов зафиксирован в областном центре.

Массированный ракетный удар РФ по энергетической инфраструктуре

Как сообщал УНИАН, вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение до 3 тысяч 571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

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