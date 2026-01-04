Жена советника Трампа намекнула на аннексию Гренландии после операции в Венесуэле

На фоне успеха операции в Венесуэле окружение Трампа намекнуло на новые территориальные амбиции.

На фоне недавней резонансной операции США в Венесуэле, подтвердившей готовность Вашингтона к радикальным геополитическим шагам, в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа вновь подняли вопрос о расширении американских границ – на этот раз в Арктике. Кэти Миллер, супруга ключевого советника президента Стивена Миллера, спровоцировала международный скандал, опубликовав карту Гренландии в цветах флага США.

Подпись в публикации в социальной сети X (Twitter) состоит из одного лаконичного слова: "Скоро".

Ответ Дании

Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен оперативно отреагировал на публикацию, подчеркнув в социальной сети X (Twitter), что отношения между странами должны строиться на взаимном уважении и признании суверенитета.

"Гренландия уже является частью НАТО. Королевство Дания и Соединенные Штаты работают вместе, чтобы обеспечить безопасность в Арктике. Королевство Дания значительно активизировало свои усилия по обеспечению безопасности в Арктическом регионе – только в 2025 году мы выделили 13,7 млрд долларов США, которые могут быть использованы в Арктике и Северной Атлантике. Потому что мы серьезно относимся к нашей общей безопасности", - отметил он.

Последние новости о Гренландии

Ранее УНИАН сообщал, что претензии Трампа на Гренландию принесли результат. Разведывательные службы Дании за последний год несколько изменили риторику, признав высокие риски эскалации между НАТО и Россией в Арктике. Посягательства Трампа на Гренландию, хоть и вызвали волну возмущения в Европе, все же заставили Данию и ее европейских союзников обратить внимание на проблемы обороны этого региона.

Однако мы также рассказывали и о том, что Дания впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности. В прогнозе разведки сказано о растущем интересе Штатов к Гренландии как следствие усиления соперничества больших держав в Арктике.

