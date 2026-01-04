Нет билетов на поезда после 21 января: Укрзализныця назвала дату и время запуска продаж

Из-за необходимости корректировки графика движения после вражеских атак "Укрзализныця" временно ограничила продажу билетов на некоторые рейсы после 21 января.

"Укрзализныця" временно отложила открытие продажи билетов на поезда, которые будут курсировать после 21 января, из-за необходимости оперативного пересмотра расписания движения. Сейчас железнодорожники вносят технические коррективы в маршруты и графики, чтобы адаптировать работу транспорта к текущим условиям и ситуации с безопасностью.

Как пояснили в Telegram "Укрзализныци", они вносят коррективы в график движения поездов из-за осложненного движения на недавно пораженном врагом фастовском участке и определенные изменения в маршрутах из-за соображений безопасности.

"Новые расписания будут готовы до конца суток 7 января, а значит продажу откроем утром 8 января: внутренние рейсы - с 08:00, международные рейсы - с 09:00. По обновленным расписаниям украинские поезда поедут с 22 января", - говорится в сообщении.

Видео дня

В "УЗ" добавили, что к тому времени должны извиниться, ведь задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке железной дороги.

Какая сложилась ситуация с "УЗ"

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 декабря россияне массированно атаковали город Фастов Киевской области. В результате удара возникли пожары на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо. В последующие две ночи российские захватчики продолжили атаковать Фастов ударными дронами. Здание железнодорожного вокзала было практически уничтожено.

Стоимость восстановления пассажирского депо и 27 уничтоженных вагонов электропоездов в Фастове оценивают в около 400 миллионов гривен, не учитывая стоимость восстановления вокзала.

Кроме того, известно, что "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов через Коростень после российской атаки. В день аварии максимальное время задержки поездов составляло семь часов.

Вас также могут заинтересовать новости: