Нет билетов на поезда после 21 января: Укрзализныця назвала дату и время запуска продаж

"Укрзализныця" временно отложила открытие продажи билетов на поезда, которые будут курсировать после 21 января, из-за необходимости оперативного пересмотра расписания движения. Сейчас железнодорожники вносят технические коррективы в маршруты и графики, чтобы адаптировать работу транспорта к текущим условиям и ситуации с безопасностью.
Как пояснили в Telegram "Укрзализныци", они вносят коррективы в график движения поездов из-за осложненного движения на недавно пораженном врагом фастовском участке и определенные изменения в маршрутах из-за соображений безопасности.
"Новые расписания будут готовы до конца суток 7 января, а значит продажу откроем утром 8 января: внутренние рейсы - с 08:00, международные рейсы - с 09:00. По обновленным расписаниям украинские поезда поедут с 22 января", - говорится в сообщении.
В "УЗ" добавили, что к тому времени должны извиниться, ведь задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке железной дороги.
Какая сложилась ситуация с "УЗ"
Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 декабря россияне массированно атаковали город Фастов Киевской области. В результате удара возникли пожары на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо. В последующие две ночи российские захватчики продолжили атаковать Фастов ударными дронами. Здание железнодорожного вокзала было практически уничтожено.
Стоимость восстановления пассажирского депо и 27 уничтоженных вагонов электропоездов в Фастове оценивают в около 400 миллионов гривен, не учитывая стоимость восстановления вокзала.
Кроме того, известно, что "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов через Коростень после российской атаки. В день аварии максимальное время задержки поездов составляло семь часов.