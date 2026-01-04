Из КНДР приходят очень плохие новости для Украины, - аналитики

Северная Корея становится оружейной мастерской России.

Северная Корея планирует существенно нарастить темпы производства противотанковых ракетных комплексов Bulsae-4. Хотя в первую очередь это делается в рамках перевооружения самой корейской армии, существуют обоснованные предположения, что эти ПТРК могут пойти на экспорт в Россию. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Отмечается, что сегодня северокорейский диктатор посетил военный завод, где дал команду увеличить поставки новых ПТРК в войско. В целом объемы производства Bulsae-4 должны вырасти в 2,5 раза. Ким Чен Ын даже заявил, что эти комплексы могут якобы заменить реактивную артиллерию.

По оценкам некоторых аналитиков, КНДР модернизировала Bulsae-4 по опыту их использования в войне против Украины. Технологическую поддержку в этой модернизации, очевидно, предоставила Россия. Поэтому эксперты предполагают, что эти противотанковые комплексы могут потом пойти и на экспорт.

"Вполне вероятно, это означает, что с увеличением производства КНДР увеличит и поставки этих ПТРК в российскую армию", - пишет Defense Express.

КНДР наращивает производство оружия

Как писал УНИАН, лидер КНДР Ким Чен Ын во время инспекции одного из крупных заводов оборонной промышленности поручил почти втрое увеличить производство тактического управляемого оружия. Он осмотрел модернизированные производственные линии, раскритиковал темпы обновления отрасли и потребовал срочных изменений в планировании и организации работы предприятий, подчеркнув, что военная промышленность должна соответствовать текущей ситуации безопасности.

Ким заявил, что тактическое управляемое оружие с высокой точностью поражения должно заменить реактивные системы залпового огня, которые сейчас использует армия КНДР. Он поручил уже в этом году пересмотреть планы строительства и модернизации военных предприятий, создать гибкую производственную систему и расширить мощности примерно в 2,5 раза, чтобы перевооружение воинских частей новыми образцами началось в первой половине года.

