Удар по жилому дому в Харькове: количество погибших возросло до 5

2 января россияне атаковали дом в центральной части города.

Количество погибших в результате удара российских оккупантов по 4-этажному многоквартирному дому в Харькове в пятницу, 2 января, возросло до пяти.

О найденной под завалами еще одной жертве в своем Telegram-канале сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"На месте пятничных взрывов найден еще один фрагмент тела. Таким образом, количество погибших от пятничных взрывов возросло до пяти", - заявил мэр.

Видео дня

Удары РФ по Харькову 2 января

Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу российские оккупанты нанесли удар по центральной части Харькова. Они атаковали четырехэтажный жилой дом в Киевском районе города, вызвав значительные разрушения.

Сообщалось о 30 раненых люлей. На месте было найдено тело ребенка. Впоследствии отмечалось, что из-под завалов деблокированы тела двух людей: 22-летней женщины и 3-летнего мальчика.

Днем ранее, в первый день нового года, российские захватчики ударили управляемыми авиационными бомбами по зоопарку "Фельдман Экопарк" в городе Харькове. Стало известно, что в результате вражеской атаки пострадала 40-летняя волонтер. Ее со взрывной травмой госпитализировали. Неизвестной оставалась судьба некоторых животных.

Вас также могут заинтересовать новости: