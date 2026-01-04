Малоизвестный ремастер старой игры резко взлетел в цене – он нужен для взлома PS5

На eBay за диск просят в диапазоне от 180 до 400 долларов.

Зарубежные СМИ обратили внимание, что дисковое издание игры гоночной аркады Star Wars Racer Revenge для PlayStation 4 резко выросло в цене на вторичном рынке. Причина неожиданного ажиотажа в том, что данный диск необходим для взлома PS5.

Речь идет о специальном переиздании 2019 года, выпущенном ограниченным тиражом. Компания Limited Run Games традиционно занимается печатью и распространением старых игр на физических носителях. По официальным данным издателя, было произведено всего 8,5 тысяч копий Star Wars Racer Revenge для PlayStation 4.

Так как тираж давно распродан, приобрести дисковое издание Racer Revenge можно только на вторичном рынке. В результате игра подорожала в десять и более раз – на eBay можно найти предложения в диапазоне от 180 до 400 долларов (7000-16000 грн).

Видео дня

Повышенный интерес к диску возник после комментариев одного из разработчиков джейлбрейка PS5. Выяснилось, что в версии игры для PS4 сохранилась старинная ошибка, позволяющая внедрять код через меню "Зал славы". Именно этот баг и используется для взлома актуальной консоли Sony.

До того как информация об эксплойте распространилась, в сеть утекли ключи шифрования PlayStation 5 – они нужны для взлома загрузчика консоли. Если утечка реальна, это упростит потенциальный взлом консоли.

Напомним, на TGA 2025 состоялся анонс Star Wars: Galactic Racer – гоночной аркады по "Звездным войнам". Игрой занимаются бывшие разработчики Need for Speed и Burnout, а выйдет она в 2026 году – на ПК и консоли.

В Steam продолжается большая зимняя распродажа, на которой можно урвать хиты этого и прошлых годов по вкусной цене. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: