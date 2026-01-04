Баллистика и дроны стали ключевыми инструментом террора РФ: аналитик пояснил причину

РФ активно применяет не только собственные баллистические ракеты, но и северокорейские аналоги.

Российская армия в 2025 году сделала ставку на баллистические ракеты и ударные дроны-камикадзе, существенно изменив структуру воздушных атак по Украине. Об этом говорится в аналитическом материале военно-политического обозревателя Александра Коваленко для OBOZ.UA.

По оценкам эксперта, в течение года Россия применила против Украины 1 774 ракеты, из которых украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 1 161. При этом ключевой проблемой оставалась баллистика - прежде всего ракеты 9М723 из ОТРК "Искандер-М", которые в 2025 году были выведены врагом на массовое применение.

"Подавляющее большинство несбитых ракет в течение года - это именно баллистика. Абсолютный рекорд ее применения в 2025-м зафиксировали в октябре, когда было использовано 89 ракет", - отмечает Коваленко.

Аналитик отмечает, что РФ активно применяет не только собственные баллистические ракеты, но и северокорейские аналоги 9М723 - KN-23. В ноябре оккупанты установили рекорд суточного использования баллистики - 25 ракет типа 9М723.

Отдельно Коваленко обращает внимание на аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". В ноябре 2025 года россияне применили 27 таких ракет - это также стало лунным рекордом.

На фоне этого баллистические и аэробаллистические ракеты фактически превратились в основной инструмент террора, опередив по массовости применения крылатые ракеты Х-101 и морские "Калибры". Россия пользуется тем, что для их перехвата нужны системы Patriot и SAMP/T, количество которых в Украине критически ограничено и не позволяет надежно прикрывать все крупные города.

Параллельно РФ продолжала масштабное применение дронов-камикадзе Shahed-136 и дронов-приманок "Гербера"/"Пародия". Только в декабре 2025 года по территории Украины было запущено 5 131 такой БПЛА, а общее количество ударных дронов за год достигло 56 954 единиц.

Абсолютный месячный рекорд был зафиксирован в июле - 6 394 дронов. В декабре же непосредственно ударные Shahed-136 составляли 925 единиц, или около 18% всех средств воздушного террора.

По словам Коваленко, начиная с июня, россияне стабильно запускают по тыловым регионам Украины около 5 500 дронов в месяц с незначительными колебаниями. Такой "потолок" объясняется проблемами с масштабированием производства.

Почему РФ не способна резко нарастить выпуск Shahed-136

Аналитик называет сразу несколько причин. Во-первых, российская промышленность не способна оперативно разворачивать новые производственные линии. Во-вторых, даже на четвертый год войны РФ остается критически зависимой от контрабандных поставок комплектующих, в частности из стран Запада, ЕС и США.

Третьим фактором являются удары Сил обороны Украины по предприятиям по производству и складированию дронов - в частности в Алабуге и Ижевске. Полностью уничтожить эти объекты пока не удается, однако нарушать и дезорганизовывать производственные процессы - вполне.

В итоге прогнозы о "тысяче Shahed каждую ночь", которые активно звучали в прошлом году, не подтвердились и, учитывая текущие проблемы РФ, вряд ли станут реальностью в 2026 году. Однако в прошлом году, отмечает Коваленко, ударные дроны оставались основным инструментом воздушного террора РФ, тогда как ракеты отошли на второй план. В то же время баллистика стала ключевым "неотвратимым" компонентом атак, производство и применение которой россияне системно наращивали.

Несмотря на достижение пиковых показателей производства дронов, РФ сейчас испытывает серьезные трудности с их масштабированием. Однако враг активно экспериментирует с тактикой и модернизациями - только Shahed-136 за год претерпел более 30 изменений, что означает новые вызовы для ВС ВСУ в 2026 году, подчеркивает эксперт.

В то же время Украина в 2025 году установила беспрецедентный мировой рекорд по количеству сбитых воздушных целей. Воздушные силы ВСУ сейчас являются одними из самых опытных в мире, а главным ограничением их возможностей остается зависимость от западных технологий и финансирования.

"Шахеды" с радиомаяками

Напомним, в Украине зафиксировали "Шахед" с установленной антенной, которая позволяет осуществлять навигацию по радиомаякам VOR/DME. Аналитики "Милитарного" отмечают, что сейчас максимальная дальность передачи VOR/DME составляет около 370 километров. Это означает, что в некоторых отдаленных регионах и даже на больших высотах VOR/DME может быть недоступной для надежной навигации.

