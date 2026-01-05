Война в Украине: эксперт назвал два пути удержания фронта в 2026 году

Лакийчук выразил мнение, что даже если России отдать Краматорск, враг не остановится, потому что Москве нужна вся Украина.

Есть два пути, которые пытаются реализовать Силы обороны Украины: уничтожить наступательный потенциал врага и доукомплектовать армию, заявил в интервью Украинскому радио руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

По его мнению, преимущество противника в живой силе можно уменьшить, уничтожая его. Лакийчук отметил, что это и называется "сбить его наступательный потенциал".

Эксперт отметил, что речь идет не только о боях на фронте, но и следует продолжать наносить удары вглубь России, чтобы уничтожать склады боеприпасов, тыловые базы противника, склады горюче-смазочных материалов, арсеналы и важные аэродромы.

Видео дня

Лакийчук добавил, что это хоть и крайне важно, но недостаточно. Он пояснил, что Украине нужно укомплектование армии.

"У нас бригады укомплектованы на 40-50%. А надо же понимать: подразделение наиболее эффективно, когда оно полностью укомплектовано", - пояснил он.

По словам эксперта, это не просто 10 солдат, а один гранатометчик, два пулеметчика, стрелки, операторы дронов.

"Если в этой команде не хватает кого-то, то это не просто минус человек. Отделение без гранатометчика - это потеря. Отделение без пулеметчиков - это потеря. Поэтому это не просто о большем количестве людей. Это об укомплектованности подразделений", - добавил он.

Лакийчук признал, что для того, чтобы хотя бы на 70-80% укомплектовать подразделение, нужно проводить мобилизацию. Но, по его словам, с этим есть проблемы.

"Наиболее успешные подразделения в рекрутинге - это Третий штурмовой корпус и корпус "Азов". Они укомплектованы контрактниками примерно на 50%. Все остальное - это мобилизованные", - рассказал эксперт.

По его мнению, компенсировать провалы в мобилизации путем рекрутинга просто не получится.

"Надо смотреть на вещи реально. И здесь есть два выхода: или мы все готовы встать и защищать свое государство, или оно просто обвалится", - отметил Лакийчук.

Также эксперт отметил, что те, кто высказывают мнение, что если отдать врагу Краматорск, тогда Россия остановится, очень ошибаются.

"Стратегическая ошибка здесь в том, что не ради Краматорска или Славянска Москва затеяла эту войну. Москве нужна Украина. И они не остановятся ни на Гуляйполе, ни на Покровске, ни на Краматорске, ни на Славянске. Дальше будет Одесса, Запорожье, Харьков. Это тварь, которая будет откусывать столько, сколько сможет", - считает Лакийчук.

В то же время, по мнению эксперта, в России все же ресурсов на продолжение войны не хватает, о чем и заявил российскому диктатору Владимиру Путину министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Белоусов говорил: да, готовимся, продолжаем наступление, но дайте дополнительные ресурсы. А Путин жестко заявлял: действуйте, но дополнительных ресурсов я не дам, у вас ресурсов достаточно", - рассказал Лакийчук.

Он добавил, что пока неизвестно, достаточно ли у России ресурсов, но эта ситуация свидетельствует о том, что они не безграничны. Поэтому, эксперт не может точно сказать, может ли враг пойти на новую волну мобилизации, чтобы продолжать войну против Украины.

"Пока что мы видим, что Путин жестко выступает против. Но если россияне начнут не просто не иметь успеха, а терпеть поражения, вполне возможно, что на это они могут пойдут. К этому тоже нужно быть готовыми", - подытожил эксперт.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что российские оккупанты пытаются обойти Лиман в Донецкой области и одновременно попасть в город. Трегубов пояснил, что врага интересует выход на Славянско-Краматорскую агломерацию. Он добавил, что на Лиманском направлении есть проблемы с логистикой для обеих сторон. По словам Трегубова, это направление очень напряженное, но россияне там "хорошо получают по зубам".

Также мы писали, что Трегубов сообщил, что в Купянске остается менее 100 российских оккупантов. Однако враг активно перегруппировывается, чтобы осуществить новое наступление. По его словам, эти российские оккупанты находятся в полном окружении, у них есть проблемы со снабжением даже с воздуха. Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил добавил, что российским оккупантам дали задачу до февраля захватить Купянск, поэтому они сюда подтягивают силы.

Вас также могут заинтересовать новости: