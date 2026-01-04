'Она нужна нам': Трамп назвал следующую цель для возможного вторжения

Президент США также пригрозил новыми ударами по Венесуэле.

Гренландия может стать следующей целью для военных операций США за рубежом. Но и с Венесуэлой Белый дом тоже еще не закончил. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в телефонном интервью изданию The Atlantic.

Он предупредил, что вице-президент Делси Родригес, которая возглавила Венесуэлу после похищения Николаса Мадуро, должна пойти на сотрудничество с США, или столкнется с последствиями.

"Если она не сделает то, что правильно, она заплатит очень большую цену, вероятно, большую, чем Мадуро", - заявил президент США.

При этом Трамп отверг обвинения в незаконном военном вторжении в Венесуэлу и выразил убеждение, что силовая смена режима в другой стране является законной. Он также намекнул, что Венесуэла может быть не последней страной, куда могут вторгнуться американские военные.

"Нам действительно нужна Гренландия. [Она] окружена российскими и китайскими кораблями. Она нужна нам для обороны", - сказал президент США.

Претензии Трампа на Гренландию

Как писал УНИАН, в 2025 году во время публичных выступлений Дональд Трамп неоднократно поднимал тему возможной покупки или даже аннексии Гренландии. Он настаивал, что Соединенным Штатам нужен контроль над островом ввиду его стратегического расположения в Арктике. В частности Трамп говорил, что США добьются этого так или иначе.

Гренландия является автономным регионом в составе Дании, европейского союзника США по НАТО. Такие заявления президента Америки вызвали серьезную дипломатическую напряженность с Данией, которая заявила, что остров не продается. На самом острове тоже не в восторге от перспективы стать частью США.

