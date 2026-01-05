Ученые совершили прорыв в светодиодных технологиях, который считался непреодолимым

Ученые из Кембриджского университета сломали фундаментальное ограничение материалов, которое десятилетиями считалось почти непреодолимым.

Ученые из Кембриджского университета сделали важное научное открытие, которое может изменить будущее светодиодных технологий. Об этом пишет портал BGR.

Исследователям удалось заставить специальные наночастицы, которые раньше считались электрическими изоляторами, проводить ток и излучать свет. Это открывает новые возможности для создания более эффективных и экономичных LED-устройств.

Речь идет о так называемых лантанидных наночастицах – материалах на основе редкоземельных элементов. До настоявшего времени их было крайне сложно использовать в электронике, поскольку электрический заряд не мог проникнуть внутрь частиц без высокого напряжения или сильного нагрева. Ученые нашли решение, изменив поверхность наночастиц.

Видео дня

Вместо традиционной изолирующей оболочки исследователи использовали органические молекулы-красители. Эти молекулы работают как "посредники": они принимают электрический заряд и передают энергию внутрь наночастицы. В результате частицы начинают излучать стабильный и очень чистый свет, преимущественно в ближнем инфракрасном диапазоне.

Почему это важно

Новая технология позволяет создавать светодиоды, которые работают при низком напряжении и отличаются высокой точностью излучения. Такой свет особенно востребован в медицине – для диагностики, сканирования тканей и носимых сенсоров. Также разработка может найти применение в оптической связи и энергоэффективной электронике.

При этом исследователи отмечают, что это только первый шаг. В будущем они планируют увеличить яркость таких светодиодов и адаптировать технологию для других материалов.

Если разработку удастся довести до массового производства, она может стать основой нового поколения LED-устройств с меньшим энергопотреблением и более широкими возможностями применения.

Ранее УНИАН писал о создании уникальной молекулы, которая поможет создать компьютеры будущего. Уникальность разработки заключается в том, что электроны пролетают через нее, как пули, сохраняя всю энергию.

Вас также могут заинтересовать новости: