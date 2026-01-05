Неоднозначная выгода: в Украине не знают, как оценивать захват Мадуро, - NYT

Украинские официальные лица делают осторожные, но комплиментарные к США заявления, а эксперты расходятся в оценках.

В Украине неоднозначно восприняли военную операцию США по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. С одной стороны это явный удар по геополитическому влиянию России, но это также слишком напоминает российскую агрессию против самой Украины. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что события в Венесуэле укладываются в серию геополитических неудач России, которым в Украине, конечно, рады: членство Швеции и Финляндии в НАТО, вывод российских войск с Южного Кавказа и крах пророссийского режима в Сирии. Но действия самих американцев слишком напоминают агрессию России в Украине, осуждения которой Киев добивается от всего мира.

Официальная реакция Киева

NYT отмечает, что президент Владимир Зеленский достаточно обтекаемо прокомментировал события в Венесуэле.

Видео дня

"Ну, что я могу сказать. Если с диктаторами можно так поступать, то Соединенные Штаты знают, что им следует делать дальше", - сказал он, избежав как прямой критики, так и прямого одобрения, но явно намекнув на необходимость усилить давление на РФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига был более однозначным в своих комментариях.

"Украина последовательно защищала право наций жить свободно, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека. Режим Мадуро нарушил все эти принципы во всех отношениях", – написал он в своем посте на X, но упомянул необходимость придерживаться международного права.

Оценки экспертов

Неофициальные комментаторы в Украине опасаются, что действия США в Венесуэле слишком ярко демонстрируют политику двойных стандартов. Хотя полномасштабное российское вторжение в Украину по всем параметрам очень сильно отличается от 30-минутного рейда спецназа в Каракас, аналитики опасаются, что теперь у России больше аргументов для оправдания своей агрессии.

"Нормализация роли правых в международных отношениях для Украины – это проблема, которая преобладает над всеми остальными вопросами", – написал в Facebook украинский аналитик Николай Белесков.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин тоже считает, что украинцам не следует слишком радоваться падению Мадуро. По его мнению, потерпев поражение на геополитическом фронте, Россия может усилить свой нажим в Украине, чтобы отыграться.

Но другие украинские аналитики наоборот видят в падении союзного России диктатора "абсолютную выгоду".

"Россия десятилетиями продаёт союзникам одну ключевую идею: она "не бросает своих". Эта идея работает как маркетинг для режимов, которые боятся Запада: Москва в роли гаранта, технического партнёра, "альтернативного центра силы". Событие 3 января бьёт по самому ценному активу Кремля – репутации гаранта. В мире авторитарных договорённостей важны не заявления, а прецеденты", - отметил известный военный аналитик и военнослужащий Анатолий Храпчинский.

Захват Мадуро: последние новости

Как писал УНИАН, молниеносная операция США по захвату и экстрадиции венесуэльского диктатора Николаса Мадуро вызвала международное возмущение, особенно в Латинской Америке, и огорчила Россию и Китай, лишившихся ключевого союзника в регионе. Авторитарные правители не любят видеть, как одного из "своих" легко похищают и передают иностранному суду.

В то же время свержение Мадуро может оказаться стратегическим подарком для России и Китая в глобальном масштабе. Действия США в Латинской Америке, которую Трамп считает зоной американского влияния, сигнализируют о возможном стремлении Вашингтона сосредоточиться на "своём заднем дворе" вместо активного противодействия Москве и Пекину в других регионах.

Вас также могут заинтересовать новости: