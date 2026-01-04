Цымбалюк проболтался, зачем на самом деле шел на шоу 'Холостяк'

На проекте актер на всю страну заявлял, что пришел найти любовь.

Украинский актер Тарас Цымбалюк признался, что ему платили за участие в шоу "Холостяк". Мало того, по его словам, он шел туда, чтобы привлечь к себе новую аудиторию, и сейчас даже поднял свой гонорар в кино и рекламе.

"У меня был турбулентный период как для актера, и я захотел новых эмоций. Я заработал так же, как в кино. Я не хотел терять свой ресурс и бесплатно это делать. Я пришел к продюсеру и сказал: "Давай разобьем это на съемочные дни. И вы будете мне просто платить, как я прошу в полном метре". Все, этот вопрос был закрыт, - рассказал Цымбалюк в интервью на подкасте Okay Eva. - Сейчас я поднял свой гонорар в кино, рекламе. Я шел туда, чтобы привлечь к себе новую аудиторию, я это не скрываю. Как ни крути, медийная сторона актерская она очень важна".

На проекте же актер заявлял, что пришел найти любовь, рассказывая об опыте своих родителей:

"Мне бы очень хотелось ощутить любовь… Мне очень нравится пример семьи, которую построили мои родители. Как результат этой любви - двое детей. Это один из прекрасных ориентиров. Я готов это ставить как цель. Такой запрос я давал".

В итоге, говоря о финале сезона, Цымбалюк заявил, что и вовсе не чувствовал ничего ни к одной из трех оставшихся участниц - Надин Головчук, Насте Половинкиной и Ирочке Пономаренко.

"Когда собралась тройка девушек, с которыми более-менее складывается общение (только по этому критерию происходила эта градация), мы с продюсерами сели, и я говорю: "Вы опытные люди, посоветуйте мне, у меня уже тупик. Потому что мне абсолютно все равно, кто следующей покинет проект". Вот так было", - сказал "холостяк" в новом интервью.

Напомним, на пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта" стало известно, что Тарас Цымбалюк и Надин Головчук не вместе.

