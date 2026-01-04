Забыли белье в стиралке на всю ночь? Как понять, что нужно его перестирывать

Забыть постиранные вещи в барабане – классическая оплошность, которую все же можно исправить.

Все мы знаем это чувство, когда вы открываете стиральную машину, чтобы загрузить новую порцию вещей, и обнаруживаете там влажную, пахнущую сыростью гору уже постиранного белья, которое пролежало неизвестно сколько времени. Можно попробовать просто постирать их еще раз, но, в зависимости от того, сколько времени прошло, ущерб уже может быть нанесен.

Как понять, достаточно ли свежа ваша одежда, чтобы продолжать обычный процесс, или пора принимать экстренные меры по возвращению мокрого белья в нормальное состояние? Мэри Гальярди, известная как "Доктор Лаундри" из компании Clorox, готова дать все ответы, пишет Southern Living. От того, как долго можно оставлять мокрое белье, до того, что делать, если вы неизбежно забыли о нем – вот все, что вам нужно знать, когда вы напрочь пропустили сигнал об окончании стирки.

Сколько могут лежать мокрые вещи

Если вы ищете краткий ответ на вопрос, сколько времени белье может находиться в машине, вам будет трудно его найти. На самом деле, стоит скептически относиться к любым утверждениям, где указывается конкретное время, так как это сильно зависит от ряда условий.

"Существует очень много переменных (тип и уровень загрязнения, температура воды, моющее средство, добавки, тип ткани, модель стиральной машины и то, как часто её чистят), которые определяют каждую конкретную стирку. Поэтому нереально дать точное время, подходящее для каждой семьи", – говорит Гальярди.

Именно поэтому, согласно правилам лучшей практики, белье следует вынимать из машины сразу после завершения цикла.

Убедитесь, что звук сигнала об окончании стирки включен, чтобы он напоминал вам о необходимости переложить вещи в сушилку. Вы также можете установить напоминание на телефоне или просто сделать это частью своей рутины – так меньше шансов, что стирка вылетит у вас из головы.

Используйте любые средства, чтобы не обнаружить в итоге гору вонючей сырой одежды.

Факторы, которые стоит учитывать

Первый шаг к тому, чтобы стирка была более "прощающей" к задержкам между циклами – это чистота самой машины. Гальярди утверждает, что ежемесячный цикл очистки пустого барабана с использованием отбеливателя может творить чудеса.

"Это освобождает внутренние механизмы от скоплений грязи, в которых размножаются вызывающие запах бактерии, переходящие на одежду", – объясняет она.

Помимо чистой машины, на время "выживания" вещей могут повлиять и используемые средства. Дезинфицирующий отбеливатель, отбеливатель для цветных вещей и даже специальные санитайзеры для белья могут дать вам чуть больше свободного времени, делится Гальярди.

Что делать, если замоченное белье протухло

То, что стирка может ускользнуть от вашего внимания – неизбежно. В конце концов, все мы через это проходили. Так что же делать в такой ситуации?

Гальярди рекомендует первым делом оценить запах: "Если от влажного белья не пахнет затхлостью, вам может понадобиться просто поправить складки утюгом или отпаривателем". Тщательно встряхивайте белье, когда вынимаете его из машины, прежде чем положить в сушилку или развесить. Складки становятся более стойкими, чем дольше лежит белье, поэтому такие вещи могут потребовать больше усилий при встряхивании или глажке.

Если же от белья исходит запах сырости, вы точно не захотите отправлять его в сушку. Вместо этого Гальярди рекомендует запустить быстрый цикл стирки и добавить продукт вроде санитайзера для белья, который уничтожит бактерии, притаившиеся во влажной ткани.

Ранее УНИАН сообщал про самый простой способ чистки стиральной машины от плесени.

