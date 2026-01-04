Путин готов продолжать войну в 2026 году, не жалея живой силы, - эксперт

Павел Лакийчук отметил, что Россия понимает и использует свое преимущество в человеческих ресурсах.

В 2026 году следует готовиться к продолжению российского наступления. Об этом в эфире "Украинского радио" сказал руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

Ссылаясь на собрание российских военных в декабре прошлого года и публичные выступления российского диктатора Владимира Путина он сказал, что российские оккупанты не готовятся к миру. Наоборот, во всех выступлениях говорится о "продолжении войны и выполнении задач".

"Путин дает установку продолжать войну в следующем году. Речи об остановке боевых действий нет. Лишь несколько раз в заявлениях появляется речь о капитуляции Украины. Путин говорит, что если задачи так называемой "СВО" будут достигнуты каким-то политико-дипломатическим путем, то есть Украина капитулирует, это будет "приятным бонусом" к военной кампании", - сказал эксперт.

Две составляющие российского наступления

Он отметил, что попытки российского наступления будут продолжены в следующем году. Он считает, что наступление будет состоять из двух больших компонент.

"Первое - это так называемая воздушная стратегическая операция, а именно продолжение ударов по нашим городам и инфраструктуре, цель которой заставить - сдаться через давление на население. Второе - продолжение наступления на нескольких участках, то есть стратегическая наступательная операция на востоке нашего государства", - сказал он.

Эксперт считает, что замысел противника заключается в продвижении широким фронтом, от Лимана на севере до Покровска на юге:

"Дело в том, что россияне знают и понимают свое главное преимущество - это преимущество в человеческих ресурсах, в живой силе. Недоукомплектованность наших подразделений и соединений - это наш главный недостаток, и россияне пытаются максимально им воспользоваться".

Он пояснил, что задача противника заключается в том, чтобы сконцентрировать силы на направлениях главных ударов и одновременно растягивать линию фронта на максимально широком пространстве. Он подчеркнул, что северо-запад Донбасса станет главным направлением ударов.

"Идея этой операции заключалась в том, чтобы ударами с севера - из района Лимана, условно говоря, на Славянск - и с юга через Покровск и Мирноград выйти в тыл основных Сил обороны в районе Дружковки и Константиновки и дальше развивать наступление в оперативное пространство", - сказал он, добавив, что именно такую задачу имели российские оккупанты летом.

Украина имеет стратегию на фронте

Тогда они с ней не справились, не получается и сейчас. Он пояснил, что признаком этого является захват противником Северска, хотя это неудача для нас: "На Северске линия обороны выстраивалась с 2022 года, после того, как мы отошли из Северодонецка и Лисичанска. Это был мощный рубеж с минно-взрывными заграждениями, с обустроенной линией обороны. Этот рубеж противник преодолел. Нам там еще помогала река Бахмутка, которая как раз там протекает. Но сам факт этого прорыва свидетельствует о том, что все эти "красивые" на карте обходные удары - мол, через неделю берем Покровск, дальше выходим на Добропольский выступ и заходим в тыл украинцам - не работают".

Эксперт пояснил, что россияне перешли к "тактике выдавливания наших сил с фронта". А это означает уничтожение собственных сил.

"Здесь проявляется наша стратегия - максимально обескровить противника, сбить его наступательный потенциал. Силы обороны Украины делают ставку на максимальное ослабление врага и уменьшение его преимущества в живой силе. Именно поэтому мы держим Покровск и Мирноград", - добавил он.

Эксперт также сказал, что задача максимально сбить наступательный потенциал противника исходит из понимания того, что ресурсы россиян не безграничны.

"У них все расписано по таймингу. Первая задача - пробить оборону. На это выделены ресурсы: человеческие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы. Если это все испаряется, им приходится бросать вторые эшелоны, предназначенные для прорыва обороны, для выхода на оперативное пространство. А в итоге может получиться так, что оборону прорвали, а развивать успех уже нечем", - сказал Лакийчук.

Он также сказал, что россияне выбрали тактику "растягивания наших сил на максимально широком фронте". А это значит, что имея количественное преимущество, они могут концентрироваться на направлениях главных ударов и одновременно растягивать наши силы, создавая очаги напряжения по всей линии фронта.

Новая тактика захвата городов

Как писал УНИАН, в Покровске россияне пытаются применить новую тактику оккупации украинских городов. Она заключается в отказе от техники и инфильтрации малых групп в городскую застройку. Эксперты отмечают, что сейчас эффективность такой тактики крайне низкая, а потери - большие.

Такую же тактику враг пытается использовать в Лимане, куда отправляет солдат сверхмалыми группами. Цель противника - получить выход на Славянско-Краматорскую агломерацию.

По данным аналитиков, враг продвинулся вблизи Костнтиновки. За сутки противник совершил на этом направлении 18 атак.

