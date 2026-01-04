Больше, чем в прошлом году: эксперт оценил, сколько людей армия РФ завербует в 2026-м

Россия, в частности, расширила практику приобщения к своей армии заключенных.

В этом году Россия может привлечь в свою армию 430-450 тысяч человек. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Вадим Кушников, обозреватель портала "Милитарный".

"Мы можем ретроспективно посмотреть на те цифры, которые были запланированы на 2025 год. По данным бывшего главы военной разведки [Кирилла Буданова], это 400 тысяч человек. И россияне фактически этот план выполнили. На следующий год мы можем ориентироваться, что эта цифра будет и больше. То есть это может быть и 430-450 тысяч человек", - подчеркнул он.

Кушников напомнил, что Россия, в частности, расширила практику привлечения преступников в свою армию. Так, речь идет уже не только об уже заключенных, но и тех, кто находится под следствием или под стражей.

"Также мы видим активное привлечение наемников из других регионов мира. В первую очередь, речь идет о странах Африки, а также региона Юго-Восточной Азии", - сказал Кушников и отметил, что открытую мобилизацию Россия объявить у себя не готова.

Перспективы продолжения войны

Как сообщалось, ранее Марк Галеотти, один из ведущих мировых экспертов по российской преступности и безопасности, отметил, что президент России Владимир Путин оказался перед сложным выбором: продолжать войну, рискуя экономическим истощением, внутренним недовольством и политическими потрясениями накануне парламентских выборов, или все же делать ставку на мирные переговоры, которые зависят от ненадежных внешних игроков и могут не принести желаемого для Кремля результата.

Среди козырей, которые есть у России, Галеотти называет способность пополнять армию добровольцами. Но это зависит от приходящей в упадок экономики. А переход к массовому использованию срочников грозит огромными политическими рисками, тем более накануне парламентских выборов 2026 года.

