Одним областям - дождь, другим - снег: Диденко рассказала о погоде в Украине 5 января

В Киеве в понедельник будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

В понедельник, 5 января, в Украине в большинстве областей запада и севера будет без осадков, в южной части страны ожидается преимущественно дождь, а в центральных, Донецкой, Луганской и Черновицкой областях, а также в околокарпатском районе - снег и мокрый снег.

Как отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в понедельник в Европе будет наблюдаться интересная синоптическая ситуация.

"На карте видно, как тянется полоса высокого атмосферного давления, а следовательно, преимущественно сухой погоды, от Португалии, Испании через Германию, Польшу в Украину. Однако севернее и южнее "гуляют" циклоны с атмосферными фронтами, в зоне которых наблюдаются и ожидаются снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха", - рассказала эксперт.

Так, 5 января в Украине большинство областей запада и севера попадут в мощную область высокого атмосферного давления - там будет без осадков.

"А остальную территорию Украины заденет своим влиянием южный циклон, поэтому в южной части завтра будет преимущественно дождь, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях, в Черновицкой области и в околокарпатском районе ожидается снег и мокрый снег", - написала Диденко.

Температура воздуха 5 января будет колебаться в пределах -1...-6 градусов. В центральных областях - от 4 градусов мороза до 1 тепла, в южной части - 3...7 тепла, а на юге Крыма - до +10 градусов.

Погода в Киеве

В то же время в столице 5 января будет преимущественно без осадков (снег с циклоном подойдет к Киеву 6 января), на дорогах гололедица.

Ближайшей ночью температура составит 8 градусов мороза, а в течение дня 5 января ожидается -4 градуса.

Погода на неделю

Синоптик также отметила, что следующая неделя предполагается синоптически неоднородной. "По предварительным прогнозам, в конце ближайшей недели вероятно сильное похолодание. Но кратковременное", - написала Диденко.

Она добавила, что 6 января, на Крещение, погода будет с небольшими колебаниями градусов и с периодическим снегом.

Погода в Украине

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 4 января, во многих областях Украины ожидаются дожди и мокрый снег. Так, осадки пройдут, в частности, на востоке и юге. Температура существенно не изменится.

На севере Украины прогнозируют облачную погоду, но с солнечными прояснениями. Температура днем - от 2-х мороза до 1-го градуса тепла.

