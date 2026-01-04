'Пекину и Москве следует заткнуться': The Atlantic об их возмущении событиями в Венесуэле

Обозреватель издания пишет, что Россия и Китай могут получить "дорожную карту" для вторжения в другие страны.

Президент США Дональд Трамп успешно провел операцию в Венесуэле, захватив и отстранив от власти диктатора Николаса Мадуро. Но, как пишет The Atlantic, Трампу удалось "хорошо реализовать плохую идею".

Автор статьи Том Николс отметил, что предложенная администрацией президента правовая основа операции в Венесуэле является "абсурдной". Он отметил, что она шокировала не только некоторых американцев, но и союзников США.

"Россия и Китай также утверждают, что они возмущены, но, используя классическое дипломатическое выражение, лидерам в Пекин и Москву следует, со всем уважением, пригласить заткнуться", - говорится в статье.

Автор привел цитату российского Министерства иностранных дел, где призвали гарантировать Венесуэле "определять свое будущее без разрушительного внешнего вмешательства, в частности военного характера".

"И не говорите. Возможно, надо обобщить этот принцип на другие страны, такие как Украина, где московские войска еженедельно убивают людей - отчасти потому, что россиянам не удалось убить или захватить "законно избранного президента суверенной страны" четыре года назад", - добавил автор.

В Китае, пишет он, также выразили шок тем, что великая держава угрожает малому соседу и заставляет сменить режим военной силой. Китай "решительно осуждает применение силы США против суверенной страны и применение силы против президента страны".

"Однако всего два дня назад Китай провел военные учения, которые включали окружение Тайваня, а затем ракетные запуски в водах вокруг острова. Гигантская держава, которая регулярно проводит военные учения, направленные на вторжение в своего крошечного соседа - и, кстати, угрожает Японии - считается "гегемонистским поведением", угрожающим "миру и безопасности" региона, и Китай это знает", - добавил автор.

Он пишет, что "жгучая ирония" заключается в том, что президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин, вероятно, "одобрили эти публичные заявления с улыбкой".

"Соединенные Штаты теперь дали России, Китаю и всем остальным желающим дорожную карту для вторжения в страны и захвата лидеров, которые им не нравятся, с беззаконием, по сравнению с которым вторжение в Ирак 2003 года выглядит таким же юридически оформленным, как слияние банков", - оценивает автор действия США в Венесуэле.

В то же время он согласен с тем, что президент Венесуэлы Мадуро "заслуживал", чтобы его отстранили от власти, в том числе с помощью Америки. Но при этом трудно было бы одобрить в Конгрессе военную операцию против Венесуэлы, которая не представляла никакой угрозы для США.

"Трамп не пытался создать коалицию. Он оказал России и Китаю большую услугу, снова разрушив барьеры, которые ограничивают другие страны от буйства. Путин и Си, видимо, наблюдали кивая и делая заметки. Они уже знают, что президент Соединенных Штатов помогает расчистить путь для их приключений, и им следует держать свое фальшивое возмущение при себе", - заключил автор.

Реакция мира на операцию США в Венесуэле

Напомним, что события в Венесуэле обсудят на Совете безопасности ООН, который будет созван по запросу Колумбии и при поддержке России и Китая. Представитель ООН уже высказался, оценив операцию в Венесуэле, как "опасный прецедент".

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержали демократический переход власти в Венесуэле. Они напомнили, что не считали Мадуро легитимным президентом, поскольку тот захватил власть силой.

Аналитики считают, что действия США в Венесуэле могут побудить Китай активнее продвигать свои территориальные претензии в отношении Тайваня и Южно-Китайского моря, однако не приведет к ускорению потенциального вторжения на остров.

