Жителей столицы призвали умеренно потреблять электроэнергию.

Экстренные отключения света в Киеве продолжаться 28 октября. Энергосистема получила значительные повреждения, поэтому возник дисбаланс.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"С 8:25 28 октября по распоряжению НЭК Укрэнерго в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения. Ситуация в энергосистеме напряжена", - говорится в сообщении.

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В связи с этим украинцев призвали потреблять электроэнергию умеренно:

включать энергоемкие приборы по очереди;

максимально снизить потребление электроэнергии с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00;

бизнес призвали ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

"Из-за ночной атаки 27 октября из строя вышел ряд критически важных энергетических объектов. В Киеве и области возник дефицит мощности в 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" вынуждена вводить беспрецедентные экстренные ограничения электроснабжения", - объяснили в ДТЭК.

Кроме того, в компании объяснили, что сейчас могут быть два типа отключений электроэнергии:

аварийные;

стабилизационные.

Аварийные отключения могут быть:

экстренными, связанными с военными действиями. Они могут произойти, если из-за обстрелов повреждены или разрушены энергообъекты;

локальными, когда энергосети на конкретной ограниченной территории выходят из строя.

"Аварийные отключения невозможно предусмотреть, для них не существует графиков. Информацию о восстановительных работах можно узнать в нашем чат-боте и контакт-центре", - указали энергетики.

В то же время стабилизационные отключения происходят для балансировки работы энергосетей по графикам - это происходит, когда объем генерации меньше объема потребления или инфраструктура повреждена настолько, что не может передавать потребителям нужную мощность.

"При стабилизационных отключениях ситуация более прогнозируема, поэтому есть возможность составить ориентировочный почасовой график отключений. Когда используются такой тип – графики размещены на сайте оператора системы распределения", - подытожили в ДТЭК.

Отключения света в Украине - что известно

10 октября Российская Федерация начала целенаправлено атаковать объекты критической инфраструктуры. В связи с этим во всех областях Украины начали отключать свет.

В период с 10 по 18 октября от рук оккупантов пострадали 408 объектов украинской инфраструктуры. На этом обстрелы критической инфраструктуры Украины не закончились. 27 октября в Киеве и области ужесточили графики отключения света.

При этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что объем добровольного сокращения расхода электричества составил 5-10%.

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