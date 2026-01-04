Россия применила новую схему захвата городов и это сулит Украине серьезные проблемы, - WP

Россияне все активнее применяют опыт, приобретенный в боях за Покровск, к другим городам. Аналитик считает, что в перспективе это создаст для Украины значительные проблемы.

Российские войска применили новую схему захвата городов. Это можно увидеть на примере Покровска, который в настоящее время пытаются взять россияне.

Об этом в материале для The Washington Post написал ведущий аналитик Института по изучению войны (ISW) Жорж Баррос, анализируя ход боев за этот город. Он отметил, что несмотря на то, что оккупация Покровска принесет РФ незначительные тактические преимущества, кампания по захвату города показывает, что российские войска учатся и приспосабливаются.

"Если это не удастся прекратить, Украина может столкнуться с серьезными проблемами в ближайшей и среднесрочной перспективе", - подчеркнул автор статьи.

"Кремль преувеличивает важность захвата Покровска, чтобы представить продвижение России на поле боя как неизбежное. Это ощущение неизбежности разделяют и некоторые члены переговорной команды президента США Дональда Трампа", - отметил аналитик.

Он считает, что после оккупации Авдеевки, для россиян приоритетом для российского военного командования стала оккупация Покровска, несмотря на то, что за последние почти 2 года оккупанты продвинулись лишь на 40 км от Авдеевки до Покровска и за это наступление Россия заплатила высокую цену. Аналитик указал, что с начала наступления на Авдеевку в октябре 2023 года и до лета 2024 года российские войска потеряли в районе Покровска бронетехнику и танки в таком количестве, которое равно как минимум пяти дивизиям - более 1000 бронемашин и более 500 танков.

После этого россияне изменили тактику - отказались от механизированных штурмов и сделали ставку на инфильтрацию малых штурмовых групп. Такой подход позволил врагу продолжать наступление буквально пешком, хотя и с большими потерями. Так, в октябре 2025 года в районе Покровска войска РФ захватили всего около 30 кв км, но потеряли до 25 тыс. военных.

Баррос считает, что захват Покровска вряд ли станет прорывом для россиян, поскольку расположенные там силы не имеют возможности быстро продвигаться и захватывать территории. Кроме того, у оккупантов из-за больших потерь нет сил для масштабного прорыва.

Но при этом, как отметил Баррос, россияне показали новую оперативную схему захвата украинских городов: сначала с помощью дронов разрушаются логистические линии ВСУ, затем отправляются пехотные штурмовые и диверсионные группы.

"Способность России ослаблять позиции украинских защитников на поле боя ударами средней дальности является тревожным явлением", - считает аналитик.

Баррос отметил, что оборона хорошо укрепленных Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки будет значительно затруднена, если россияне смогут оставить Украину без железных дорог и автомагистралей, необходимых для снабжения этих опорных пунктов.

Баррос предупредил, что РФ уже пытается использовать опыт Покровска и привел пример, что в ноябре Украина перекрыла железнодорожное сообщение с Краматорском, вероятно, из-за угрозы со стороны российских дронов.

"Украина должна найти способ противостоять этой схеме, поэтому ей надо разработать эффективные методы борьбы с дронами. В частности, путем развития средств поражения целей на расстоянии 60-100 км от фронта", - высказал мнение аналитик.

Но, как отметил эксперт, для того, чтобы действительно остановить россиян Украина нуждается в западной помощи, особенно в поставке артиллерии, ракет и разведданных.

Баррос подчеркнул, что пока Кремль имеет преимущества на поле боя, он вряд ли будет вести предметные переговоры о завершении войны против Украины.

"Дипломатия администрации Дональда Трампа будет бесполезной, пока наступление РФ не будет остановлено полностью", - подытожил Баррос.

Ситуация вокруг Покровска

Недавно 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщал, что оккупанты пытаются нарастить давление на северные окраины Покровска, а затем штурмовать Гришино.

Военные рассказывали, что россияне пробовали воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском для аккумуляции дополнительных сил и средств.

