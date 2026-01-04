Всего в Норвегии живет более 100 тыс. украинцев, оформивших защиту.

В Норвегии выросло количество трудоустроенных украинских беженцев. По состоянию на конец 2025 года работали 27 тыс. украинцев из тех, которые прибыли в Норвегию после начала войны.

По данным NRK, за последний год наблюдался "явный рост" работающих украинских беженцев по сравнению с 2024 годом.

Всего в Норвегии живет более 100 тыс. украинцев, оформивших защиту. Издание добавило, что в сентябре 2025 года наблюдался резкий рост количества новоприбывших украинцев, вызванный в том числе открытием границ Украины для 18-22 летних парней.

После начала полномасштабного вторжения Норвегия ввела схему коллективной временной защиты для украинцев.

Осенью 2025 года правительство Норвегии объявило, что больше не будет автоматически предоставлять убежище всем украинцам. Отныне заявки беженцев из западных областей будут рассматривать в индивидуальном порядке.

В частности, иммиграционные органы в индивидуальном порядке будут рассматривать запросы о предоставлении убежища от жителей Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей. Дело в том, что власти страны считают эти области безопасными.

