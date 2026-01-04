Захват Мадуро открывает большие перспективы для Путина, - The Telegraph

При итоговом подсчете рейд американцев в Каракасе может принести России и Китаю больше пользы, чем самим США.

Молниеносная военная операция США по похищению диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро может стать стратегическим подарком для России и Китая. Хотя Москва и Пекин, вероятно, потеряли своего ключевого союзника в Латинской Америке, в более глобальном измерении они потенциально получили нечто более важное. Об этом на страницах The Telegraph пишет международный обозреватель Адриан Бломфельд.

Почему Путин и Си не рады свержению Мадуро

Конечно, дерзкое американское вторжение на территорию суверенного государства вызвало волну возмущения по всему миру, в первую очередь в Латинской Америке. Москва и Пекин тоже выразили свое беспокойство, и для них это не просто дипломатическая риторика.

"США только что с неожиданной легкостью отрубили главное южноамериканское щупальце глобальной антиамериканской связи. Конечно, ни одному автократу не нравится видеть, как одного из своих хватают, сковывают и экстрадируют - его судьбу оставляют на усмотрение иностранного суда", - пишет Бломфельд.

Автор публикации убежден, что российского диктатора эти события могли напугать лично. Если верить слухам, Владимира Путина глубоко поразила смерть ливийского диктатора Муаммара Каддафи от рук повстанцев в 2011 году. Тогда хозяин Кремля осознал, что такая судьба потенциально может постигнуть и его самого.

Бломфельд отмечает, что сегодня у Путина еще больше поводов беспокоиться о своей личной безопасности, учитывая то, что Международный уголовный суд обвинил его в тяжких военных преступлениях, совершенных в Украине.

Почему Путин и Си могут радоваться свержению Мадуро

Несмотря на потерю союзника в лице венесуэльского диктатора, Москва и Пекин могут воспринять эти события как шанс для себя. С одной стороны Трамп показал решимость в проведении силовых акций на мировой арене. С другой стороны, это произошло в Латинской Америке, которую Трамп прямо называет зоной американского влияния.

То есть свержение Мадуро можно рассматривать как желание президента США сосредоточиться на "домашнем" регионе, вместо участия в глобальной геополитике. Как отмечает обозреватель, в таком контексте Москва и Пекин могут почувствовать себя ободренными, а не сдержанными на международной арене.

Хотя Россия и Китай, очевидно, потеряют доступ к стратегически важным запасам нефти в Венесуэле, зато для них еще шире открываются двери в остальные страны Латинской Америки, где действия США восприняли крайне негативно.

"Возмущение в Южной Америке и гнев в развивающихся странах могут сыграть на руку России. Москва быстро осудила "акт вооруженной агрессии" и будет стремиться изобразить США как угрозу международному порядку, используя эту операцию для оправдания собственной агрессии в Украине", - резюмирует аналитик.

Операция США в Венесуэле: последние новости

Как писал УНИАН, после захвата Николаса Мадуро США заявили о намерении временно взять на себя управление Венесуэлой до передачи власти и восстановить контроль над ее нефтяной промышленностью. При этом в случае формирования лояльного правительства в Венесуэле Вашингтон может получить доступ к значительному арсеналу российского, иранского и китайского оружия. Например, речь идет об истребителях Су-30.

Также мы рассказывали, что Совет Безопасности ООН по инициативе Колумбии и при поддержке России и Китая проведет 5 января заседание по захвату американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада в письме в Совбез осудил действия Вашингтона, назвав их "колониальной войной", направленной на свержение власти и установление марионеточного правительства с целью контроля над природными ресурсами.

