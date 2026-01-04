Украина производит более 200 дальнобойных ударных дронов в день, - Fire Point

Компания локализовала более 97% деталей двигателей и готовится к дальнейшему наращиванию производства.

Украинская компания Fire Point наладила серийное производство более 200 дальнобойных ударных дронов ежесуточно, значительно сократив зависимость от импорта и локализовав почти весь цикл изготовления ключевых компонентов.

Об этом рассказала технический директор компании Ирина Терех в интервью главному редактору французского аэрокосмического издания Air & Cosmos Ксавьера Тайтельмана.

По ее словам, компании удалось производить более 97,5% деталей двигателя внутри предприятия - 80 из 82 компонентов изготавливаются локально. Fire Point освоила полный цикл производства: от литья и механической обработки до финальной сборки.

Видео дня

"Мы очень зависим от помощи партнеров в финансировании, разведданных и общей политической поддержке. Но в отношении компетенций и оборудования мы стараемся делать как можно больше самостоятельно", - подчеркнула Терех.

На начальном этапе компания полностью полагалась на импорт двигателей, однако быстро стало понятно, что это является критическим "узким местом" для масштабирования производства. Именно поэтому было принято решение о максимальной локализации.

Ксавьер Тайтельман обратил внимание, что даже такие компоненты, как глушители, сейчас производятся в Украине.

"В мире просто нет возможностей поставлять 150-200, а скоро и 400 глушителей в день. Локальное производство снизило стоимость с 400 евро до более 70 евро за единицу", - отметил он.

По словам Терех, нынешние объемы производства уже превышают 200 дальнобойных дронов FP-1/FP-2 в сутки, а в перспективе ожидается дальнейший рост. Стоимость одного FP-1 составляет около 58 тысяч долларов, что существенно дешевле российских ударных дронов типа Shahed.

Украинские дроны - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские ударные БПЛА дальнего радиуса действия стоят минимум вдвое дороже по сравнению с российскими "Шахедами".

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов прокомментировал видео российского эксперта, который отмечает, что стоимость "Герани", которую производят в России, на сегодня составляет 3,2 миллиона рублей.

"Снижать цену врагу помогают большие объемы производства и переход с иностранных комплектующих на российские", - отмечает "Флеш".

Вас также могут заинтересовать новости: