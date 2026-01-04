Операция США в Венесуэле - палка о двух концах для Путина, - Le Monde

Издание рассуждает, что по сути молниеносная операция Вашингтона могла бы понравиться РФ, но есть нюансы из-за которых Путину стоит напрячься.

Захват американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро является геополитическим ударом для Кремля, который теперь теряет ключевого партнера и сталкивается с угрозой для своих нефтяных доходов.

Через несколько часов после объявления о впечатляющей военной операции США по захвату Мадуро, украинский прездент Владимир Зеленский позволил себе предаться мечтам, заявив, что "если с диктаторами можно так легко и просто расправляться, то США знают, что делать дальше".

Как пишет французское издание Le Monde, субтитры тут были излишни, и так было ясно, что Зеленский имел в виду российского диктатора Владимира Путина.

Издание рассуждает, что по сути молниеносная операция Вашингтона могла бы понравиться РФ, которая нарушала международное право в корыстных целях, напав на Украину.

"Заявляя о желании положить конец страданиям венесуэльского народа и защитить американцев от наркотической зависимости, США, похоже, хотят завладеть нефтяными богатствами этой страны. Для геополитических экспертов американское наступление имеет все признаки неоколониализма", - отметило издание.

Формально министерство иностранных дел РФ осудило американскую операцию, заявив, что "предлоги США для агрессии против Венесуэлы безосновательны". Но сам Кремль не прокомментировал ситуацию, поскольку Путин, как всегда, предпочел сначала помолчать.

Тем не менее, Москва дестабилизирована такой демонстрацией силы со стороны США.

"Трамп показал свою решимость и стремление к эскалации. Это произведет сильное впечатление на Кремль и российскую элиту", - прокомментировал Кирилл Рогов, научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене.

Издание добавило, что РФ оказалась застигнута врасплох, поскольку за считанные часы Трамп добился того, чего Путину не удалось сделать почти 4 года - ликвидировал врага.

Кроме того, как отметил Питер Раф, директор Центра Европы и Евразии в Институте Хадсона, Мадуро был ключевым партнером Путина в Латинской Америке.

Издание детализировало, что Путин очень тепло встречал Мадуро на параде в Москве 9 мая 2025 года.

"Устранение Мадуро - это, безусловно, удар по Путину. Это показывает, что российские системы ПВО, установленные вокруг Каракаса, и недавно подписанные соглашения о стратегическом партнерстве между РФ и Венесуэлой - бесполезны против американской мощи", - указал Раф.

Ситуация в Венесуэле

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в изменениях в Венесуэле после захвата Николаса Мадуро, чтобы не допустить прихода к власти подобного человека.

А сегодня Верховный суд Венесуэлы постановил, что должность исполняющей обязанности президента страны займет вице-президент Делси Родригес. Суд объяснил свое решение тем, что назначение Родригес на эту должность важно "для обеспечения административной преемственности и всесторонней защиты страны".

