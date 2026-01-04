Под Липецком удачный 'прилет' по военному объекту, - соцсети (видео)

Горит предприятие, производящие комплектующие для дронов.

ВСУ нанесли удар дронами по военному заводу в городе Елец Липецкой области. На предприятии вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает телеграм-канал "Астра" со ссылкой на видео очевидцев.

Сообщается, что пожар возник на территории завода АО "Энергия".

"Кадры очевидцев сняты примерно в 900 метрах от атакованного предприятия. АО "Энергия" производит в том числе аккумуляторы для БПЛА, а также батареи для авиации и флота", - пишет "Астра".

Издание отмечает, что данный завод подвергался атакам несколько раз за время войны. Во время последней такой атаки 15 июля 2025 года по территории предприятия попали не менее четырех беспилотников.

Как писал УНИАН, россияне продолжают модернизировать ударные дроны типа "Шахед". По словам эксперта по радиоэлектронной борьбе Сергея Бескрестнова (позывной "Флэш"), впервые зафиксирован "Шахед", оснащённый переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК), камерой и радиомодемом, позволяющим оператору из России запускать ракету по воздушным целям.

Также мы рассказывали, что на Купянском направлении бойцы ВСУ взяли в плен гражданина Кубы с позывным "Никто". Кубинец рассказал, что жил и работал в Москве восемь месяцев в статусе нелегала после истечения визы, где полиция угрожала ему штрафами, депортацией или отправкой на войну; вместо депортации на родину его через шесть дней направили на фронт без подписания контракта с Минобороны РФ.

