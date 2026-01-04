'Пыль немного улеглась': командир РДК впервые выступил с заявлением после своей 'ликвидации'

"Ликвидация" была спецоперацией ГУР. Капустин назвал ее абсолютным успехом.

Командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис WhiteRex Капустин впервые публично выступил с заявлением после распространения информации о его якобы гибели. Он заявил, что сообщения о "ликвидации" были частью специальной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В своем обращении Капустин поблагодарил сторонников РДК и людей в разных странах мира, которые устраивали акции в "чествование его памяти".

"Пыль немного улеглась и, наконец, у меня появилась возможность сказать всем вам, что мне было очень приятно и грустно одновременно читать ваши послания мне "погибшему"", - написал Капустин.

Он отметил, что не ожидал такой широкой реакции и поддержки, подчеркнув, что никогда не стремился к публичной славе.

"Я никогда не хотел стать популярным и не гнался за славой, уж точно не больше, чем любой честолюбивый человек на этой планете", - добавил он.

Капустин также извинился перед теми, кому его "гибель" могла испортить новогодние праздники, и подтвердил, что работает в ГУР МОУ, а сама история с его ликвидацией была не фарсом, а намеренной дезинформационной операцией.

"Моя "гибель" была специальной обманной операцией, которая стала абсолютным успехом", - подчеркнул командир РДК.

По его словам, он видел граффити, уличные акции и надписи в его честь в Германии, Италии, Болгарии, США, Австралии, Швеции и Чехии, и выразил за это благодарность.

"Я с вами навсегда, друзья мои. Спасибо вам за поддержку меня лично и "Русского добровольческого корпуса". Давайте вместе развалим этот 2026-й - год будет явно очень интересный", - написал Капустин.

Он также анонсировал "запоздалые новогодние подарки", которые, по его словам, сторонники и соратники РДК получат в ближайшее время.

"Ликвидация" Дениса Капустина

27 декабря 2025 года была информация о гибели основателя и командира РДК Дениса White Rex Капустина на Запорожском направлении.

Впрочем, 1 января ГУР сообщило, что командир РДК Капустин жив. Отмечалось, что была сорвана операция России по его ликвидации. В результате комплексной спецоперации ГУР, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц - заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей.

Впоследствии в ГУР также сообщили, что для поддержки легенды о гибели Капустина создали видеозапись, где дрон уничтожает автобус, в котором он якобы находился.

